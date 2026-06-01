Perez: Da je Barcelona normalan klub, zašto ne bismo surađivali?

xAlejandroxMatiasx via Guliver

Prvi čovjek Real Madrida Florentino Perez govorio je o odnosima s najvećim rivalom Barcelonom, ali i o još jednoj razočaravajućoj sezoni.

Real drugu sezonu zaredom nije osvojio nijedan trofej, što mu se posljednji put dogodilo kada je Pep Guardiola preuzeo Barcelonu, kada od 2008. do 2011. nije uzeo trofej. Ceh su platila dvojica trenera, a osim njih, prema riječima predsjednika Florentina Pereza, krivi su drugi.

“Svjetsko klupsko prvenstvo uništilo nam je sezonu. Nismo imali predsezonu i nakon tri mjeseca imali smo 28 ozljeda. To nam je za pouku. Želim da igramo Svjetsko klupsko prvenstvo, ali ne i da odbacimo čitavu sezonu”, rekao je Perez.

U ove dvije sezone Barcelona je potpuno dominirala na domaćem tlu. Osvojila je dva naslova prvaka, usto i Kup kralja te dva španjolska Superkupa. Pérez ipak baca ozbiljnu mrlju na te uspjehe i ističe zašto ga više nećemo viđati na Camp Nouu.

“Govorio sam da Real Madrid i Barca trebaju pomagati jedni drugima. Da je Barcelona normalan klub, zašto ne bismo surađivali? Ali onda smo saznali da su plaćali potpredsjednika sudačke organizacije 20 godina. To je sve promijenilo i nikada se neću vraćati na Camp Nou. A što su učinili Savez i La Liga? Ništa, oboje su zataškavali i nisu postavljali ova pitanja.”

Na kraju je ipak konstatirao da je njegov klub uvjerljivo najbolji kada je u pitanju natjecanje u Ligi prvaka.

“Ne trebamo ludovati. Ideja da se Liga prvaka može osvajati svake godine je apsurdna. Ali osvojiti šest trofeja u 10 godina je nešto što nitko nikada nije napravio.”