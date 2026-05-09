‘Donedavno se Mourinhov povratak u Real činio nemogućim, a onda se javio ovaj čovjek’

Portugalski trener ponovno je jedna od glavnih tema u uredima na Santiago Bernabéuu, a ključnu ulogu u svemu imao je njegov agent Jorge Mendes, koji je čelnicima Reala ponudio Mourinhove usluge.

U Madridu navodno vjeruju kako je Mourinho pravo rješenje za rekonstrukciju momčadi i stabilizaciju svlačionice, koja je ove sezone izgubila ravnotežu. Iako dogovor još nije postignut, obje strane navodno su svjesne međusobnih želja, a konačna odluka očekuje se nakon završetka sezone.

Važan faktor u cijeloj priči je i ponovno poboljšanje odnosa između Reala i Jorgea Mendesa. Uz Mourinha, Mendes je navodno ponudio i Bernarda Silvu, čime su odnosi dviju strana dodatno zatoplili.

Benfica, koju Mourinho trenutačno vodi, već traži moguće zamjene, a kao glavni kandidat spominje se Rúben Amorim. Mourinhova odštetna klauzula iznosi tri milijuna eura, što u Realu ne vide kao problem.

Ako do dogovora dođe, Mourinho bi postao treći trener koji se vratio na klupu Reala u posljednjih deset godina, nakon Zinedinea Zidanea i Carla Ancelottija.