Arbeloa razočaran: ‘Imao sam suigrača koji je drugog udario golf palicom, ali sve treba ostati u svlačionici!

Podijeli :

xFelipexMondino IPAxSportx via Guliver

Španjolski stručnjak Alvaro Arbeloa (43) održao je najiščekivaniju konferenciju za novinare otkako je preuzeo vodstvo Real Madrida. I to ne zbog nedjeljnog "El Clasico" i okršaja protiv Barcelone.

Posljednjih dana “Kraljevski klub” je uzdrmao ozbiljan incident između Federica Valverdea i Aureliena Tchouaménija. Kako prenose španjolski mediji između Urugvajca i Francuza došlo je do svađe, a potom i tučnjave. Valverde je izvukao “deblji kraj”, a zbog ozljede glave završio je u bolnici.

‘Donedavno se Mourinhov povratak u Real činio nemogućim, a onda se javio ovaj čovjek’

Klub je obojicu kaznio s po 500.000 eura što su bile najveće kazne u povijesti kluba. U subotu je pred novinare izašao i trener Arbeloa koji je se bez oklijevanja osvrnuo na cijelu situaciju.

“Želim reći dvije stvari. Prvo, jako sam ponosan na odlučnost, brzinu i transparentnost kojom je klub djelovao. I drugo, igrači su priznali svoju pogrešku, izrazili žaljenje i zatražili oprost. To mi je dovoljno. Ono što neću učiniti jest javno ih razapeti, jer to ne zaslužuju. Pokazali su mi što znači biti igrač Real Madrida tijekom ova protekla četiri mjeseca i godine. Pokazali su što znači biti igrač Real Madrida i to neću zaboraviti”, kazao je 43-godišnji trener.

“Ova dva igrača zaslužuju da okrenem stranicu, da im dam priliku kako bi se nastavili boriti za ovaj klub. Neću dopustiti da se ovo koristi za propitivanje njihove profesionalnosti. Laž je da su neprofesionalni, da ne igraju zbog problema sa mnom i da me nisu poštovali… To je apsolutno netočno. Ja sam u konačnici odgovoran za činjenicu da vjerojatno nismo ispunili očekivanja ove sezone. Ali ovdje sam četiri mjeseca i jako sam ponosan na svoje igrače. Na to kako su me dočekali i odakle smo došli. Jasno je da vas frustracija i ljutnja mogu dovesti do situacija koje ne želite. Sada se moramo usredotočiti na igru”, dodao je.

Marca piše kako je Arbelou najviše povrijedilo što je sve procurilo u javnost.

“Imao sam suigrača koji je zgrabio palicu za golf i njome udario drugog. Ono što se dogodi u svlačionici Real Madrida trebalo bi ostati u svlačionici Real Madrida i to me najviše boli. Takve su se situacije oduvijek događale, ali to ni na koji način ne opravdavam. Bio je to incident i imali smo nesreću što je Fede završio s posjekotinom. Ispričali su se i od sada se moramo usredotočiti na igru.”

Četiri kola prije kraja prvenstva Real Madrid je drugi sa 77 bodova, čak 11 manje od vodeće Barcelone. Barci u nedjelju na Camp Nou treba samo bod kako bi i matematički osigurala naslov.