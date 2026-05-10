Novi problemi za Real: Mbappe neće igrati u El Clasicu!

Kylian Mbappé neće nastupiti u današnjem El Clasicu protiv Barcelone na Camp Nouu.
Real Madrid je neposredno prije puta objavio popis igrača, a francuski napadač nije se našao među putnicima nakon problema na posljednjem treningu.
Mbappé je svega nekoliko minuta prije kraja treninga u Valdebebasu osjetio nelagodu u zadnjoj loži te je odmah prekinuo rad i napustio teren. Do tada je u Realovu stožeru vladao optimizam jer je Francuz prethodnih dana normalno trenirao nakon oporavka od ozljede desnog kvadricepsa.
Ipak, liječnici su procijenili da nije dovoljno spreman za nastup pa je ostao u Madridu. Njegov izostanak veliki je udarac za Real, posebno jer je Mbappé protiv Barcelone imao odličan učinak i zabijao u prosjeku svakih 67 minuta.
