Real objavio kazne za Valverdea i Tchouamenija: Obojica ‘dobili po džepu’

Jonathan Moscrop Sportimage via Guliver Image

Proteklih dana bilo je burno u Real Madridu pa su u četvrtak stigle vijesti kako su se Federico Valverde i Aurelien Tchouameni potukli na treningu te da je Urugvajac nakon toga završio u bolnici. Dan nakon Madriđani su povukli mjere te je obojicu zadesila ista kazna.

“Real Madrid objavljuje da su se, nakon događaja koji su doveli do pokretanja disciplinskog postupka protiv njihovih igrača Federico Valverde i Aurélien Tchouaméni, obojica danas pojavila pred istražiteljem zaduženim za slučaj.

Tijekom saslušanja igrači su izrazili potpuno žaljenje zbog onoga što se dogodilo te su se međusobno ispričali.

Također su uputili isprike klubu, suigračima, stručnom stožeru i navijačima, a obojica su se stavila na raspolaganje Real Madridu kako bi prihvatili bilo kakvu sankciju koju klub smatra primjerenom.

Uzimajući u obzir navedene okolnosti, Real Madrid odlučio je kazniti svakog igrača novčanom kaznom od 500 tisuća eura, čime su zaključeni odgovarajući interni postupci”, stoji u službenom priopćenju Real Madrida.