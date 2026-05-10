Figo: Realu treba neko sa zdravim razumom, a ne Mourinho

Legendarni Luis Figo otvoreno se protivi povratku Josea Mourinha na klupu Real Madrida.
I čini se da za to ima argumente. Portugalac smatra kako njegov sunarodnjak nije pravo rješenje jer se Murinhove trenerske metode ne uklapaju u ono što zahtijeva “Kraljevski klub”.
“Morate znati kako upravljati s 25 ega i uvjeriti te igrače da idu u istom smjeru. Kada su u pitanju odnosi u Madridu, mora doći netko sa zdravim razumom, netko tko razumije tu sredinu. Ako pogledate koji su treneri bili uspješni u Realu, vidjet ćete da to nisu ljudi čvrste ruke – Zidane, Del Bosque, Ancelotti… Kao netko tko je živio u klubu, tvrdim da Mourinhov pristup ne bi funkcionirao”, iskreno je rekao bivši igrač Barcelone, Reala i Intera.
Ovaj 53-godišnjak iz predgrađa Lisabona surađivao je s Mourinhom u Interu, u sezoni 2008./09., kada su osvojili Serie A i talijanski Superkup. Figo se potom umirovio, a Mourinho je godinu kasnije osvojio Ligu prvaka s Interom.
🗣️ Luis Figo, sobre la posible vuelta de Mourinho al Real Madrid:
❌ “NO creo que el Madrid necesite un entrenador de MANO DURA conociendo el club, el entorno, el ambiente…”
Bivši trener Porta, Chelseaja i Manchester Uniteda u Real Madridu je radio od 2010. do 2013. godine te osvojio La Ligu, Kup Kralja i španjolski Superkup.
Ipak, njegov trenerski put posljednjih godina nije bio uspješan kao ranije. U Fenerbahčeu je dobio otkaz nakon 14 mjeseci, a trenutno vodi Benficu, gdje je ostao bez naslova prvaka Portugala.
