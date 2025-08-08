Krovinović: Ostaje žal zbog rezultata, ali možda je tako i bolje, nije dobro kada se opustimo

Podijeli :

Luka Kolanovic via Guliver

Hajduk ima 2:1 protiv Dinamo Cityja, iako je dojam da je mogao i još više zabiti...

Konstatirao je to i Filip Krovinović koji je oduševio asistencijom za Durdova kod izjednačenja.

“Uživali smo, bez obzira na 0:1 u poluvremenu. Imali smo tri mrtvaca, nismo ih iskoristili, totalno glupo. Ali to je nogomet, u poluvremenu smo došli u svlačionicu i rekli smo da ako zabijemo jedan, zabit ćemo još jedan minimalno, tako je i bilo. Mogli smo zabiti još koji, ali ok. Možda je i bolje, da budemo na 120 posto vani. Sigurno da je ostao neki žal, ali tako je kako je. Rekao sam da je možda i bolje, poznavajući nas, nije dobro kada se mi opustimo, to onda ne izgleda na ništa, ali prva utakmica je u nedjelju i to je ono što nas zanima.”

Osvrnuo se i na svoju formu, ali i atmosferu.

“Stvarno uživam, ekipa mi pomaže, nije uvijek do pojedinca, nogomet je kolektiv. Neka se tako i nastavi. Top atmosfera, najbolja na svijetu, već sam i sto tisuća puta rekao kada sam ovdje s vama, a to je često, da su najbolji na svijetu i ni za što ih ne bih mijenjao.”

Najavio je i prvenstveni dvoboj s Goricom za vikend.

“Super protivnik, ali igramo kući, opet pred punim Poljudom, oni će nas nositi. Imamo njih, oni imaju nas, dečki s klupe uvijek donesu nešto, idemo po nove bodove”, zaključio je Krovinović.