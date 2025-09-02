Jedan od najboljih hajdukovaca ove sezone odlazi u turskog drugoligaša

Podijeli :

Robert Matić/Hajduk.hr

Yassine Benrahou napušta Poljud.

Za sada je bilo poznato da će Benrahou napustiti Hajduk, ali se nije znalo gdje odlazi. Germanijak piše da će Benrahou bez odštete otići u turskog drugoligaša Manisaspor.

Benrahou se trenutno nalazi na liječničkim pregledima, a Hajduk ga pušta bez odštete. Na početku ove HNL sezone istaknuo se kao jedan od najboljih hajdukovaca.

Ove sezone zabio je tri gola i ima jednu asistenciju. Ukupno je za splitski klub odigrao 66 utakmica i postigao 14 golova uz 10 asistencija. Ugovor s Hajdukom je imao još godinu dana.