Izboden je bivši vlasnik Nottingham Foresta

imago/Colorsport via Guliver

Strašne vijesti stižu iz Engleske.

Bivši vlasnik engleskog nogometnog kluba Nottingham Forest, Fawaz Al-Hasawi, oporavlja se nakon što su ga maskirani pljačkaši izboli nožem tijekom provale u njegov dom.

Napad se dogodio u londonskoj vili kuvajtskog poduzetnika od 10 milijuna funti. Al-Hasawi je engleskoj javnosti najpoznatiji po vremenu provedenom na čelu Foresta, koji je kupio 2012. i prodao pet godina kasnije, piše Goal.com.

Al-Hasawi je navodno spavao kada su provalnici upali u spavaću sobu. Ovaj je 57-godišnjak zadobio ubodne rane na lijevoj ruci i ozljede na vratu.

Iz policije su poručili da je istraga u tijeku, ali su potvrdili da Al-Hasawi nije zadobio ozljede opasne po život, a ne zna se jesu li lopovi uspjeli i ukrasti nešto.