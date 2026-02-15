VIDEO / Trenutak straha na NBA zakucavanjima: Rookie pao i udario glavom o pod

Podijeli :

Trice su pripale Damian Lillardu, a tijekom All-Star subotnje večeri mogli smo pratiti i natjecanje u zakucavanju te natjecanje „Shooting Stars“, koje je zamijenilo natjecanje u vještinama. Sve u svemu – ni zvijezda ni poteza vrijednih uzdaha.

Na natjecanju u zakucavanju nije bilo nijedne NBA zvijezde. Najzvučnije ime bio je Jaxson Hayes, rezervni centar Los Angeles Lakersa, ali nije pobijedio.

Pobjeda je pripala Keshad Johnsonu iz Miami Heata. Zasluženo, odlukom sudaca – Dwight Howarda, Corey Maggettea, Brent Barrya, Julius Ervinga i Dominique Wilkinsa.

Pobjedu mu je donijela “vjetrenjača“ s velike udaljenosti.

U finalu je bio i Carter Bryant iz San Antonio Spursa, koji je u drugoj rundi dobio maksimalnu ocjenu 50, ali u finalu nije uspio provesti svoju ideju u djelo pa je jednostavno zakucao.

Ono što je zabrinulo navijače jest nastup rookieja Orlando Magica, Jasea Richardsona. Iako Richardson nije stigao do finala, dospio je u središte pozornosti zbog neugodnog pada tijekom jednog pokušaja zakucavanja.

Tijekom drugog zakucavanja u prvoj rundi, Richardson je pao na leđa i činilo se da je udario i stražnjim dijelom glave. Nakon nekoliko sekundi, ipak se uspio podići. Potom je izveo novo zakucavanje, odlučivši se za zakucavanje od 360 stupnjeva, za koje je dobio ocjenu 43,4.

Richardson je rundu završio s ukupno 88,8 bodova, što ga je smjestilo na posljednje mjesto među svim sudionicima.

Natjecanje Shooting Stars bilo je aktualno u razdoblju od 2004. do 2015., nakon čega je ugašeno. Sada se vratilo, a pobjeda je pripala momčadi New York Knicksa, koju su činili Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns i Allan Houston. Ulogu trenera imao je Rick Brunson, Jalenov otac i član stručnog stožera Knicksa.

New York je u finalu pobijedio Duke Blue Devils, koje su predstavljali Jalen Johnson, Kon Knueppel i Corey Maggette. Rezultat je bio 47:38.

U prvom krugu sudjelovali su i momčad Druski (Chet Holmgren, Scottie Barnes i Richard Hamilton) te momčad Harper (Ron Harper, Ron Harper Jr. i Dylan Harper).

