Iranske vlasti omogućit će nogometašima nastup na Svjetskom prvenstvu u SAD-u

Iranske vlasti objavile su da su potpuno spremne omogućiti nastup svoje nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu 2026. koje će se održati u SAD-u, Kanadi i Meksiku, unatoč nedavnim sukobima i napetoj političkoj situaciji.

Informaciju je prenijela Al Jazeera, pozivajući se na izjavu glasnogovornice vlade Fatemeh Mohajerani, koja je za državnu televiziju IRIB istaknula da je Ministarstvo mladeži i sporta osiguralo sve potrebne uvjete te da su pripreme provedene prema uputama ministra s ciljem što boljeg nastupa reprezentacije.

Da će Iran sudjelovati na turniru, ranije je potvrdio i predsjednik FIFA-e Gianni Infantino, naglasivši kako se reprezentacija plasirala na natjecanje i želi igrati unatoč ratu koji su protiv te zemlje pokrenuli SAD i Izrael. Istaknuo je da Iran mora sudjelovati jer predstavlja svoj narod te dodao kako bi sport trebao biti odvojen od politike.

Sudjelovanje Irana bilo je dovedeno u pitanje nakon sukoba koji su izbili krajem veljače. Američki predsjednik Donald Trump u ožujku je izjavio da bi iranska reprezentacija bila dobrodošla, ali je izrazio sumnju u sigurnost njihova dolaska. Prema planu, Iran bi trebao igrati utakmice skupine G u Sjedinjenim Američkim Državama, dvije u Los Angelesu i jednu u Seattleu, dok bi baza reprezentacije bila u Tucsonu u Arizoni. Zbog sigurnosnih razloga razmatrana je i mogućnost bojkota, kao i prijedlog da se utakmice prebace u Meksiko, no FIFA to nije prihvatila.

Nakon nekoliko tjedana međusobnih napada između Irana i Izraela, uz uključenost drugih zemalja u regiji, početkom travnja stupilo je na snagu krhko primirje. Uslijedili su i rijetki izravni pregovori u Islamabadu, koji nisu donijeli konkretan dogovor, ali su Sjedinjene Države produžile primirje dok se diplomatski napori nastavljaju.

Svjetsko prvenstvo 2026., prvo s proširenim formatom od 48 reprezentacija, započinje 11. lipnja i trajat će do 19. srpnja.