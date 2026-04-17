Karte za Englesku i Hrvatsku do 5000 dolara! Infantino: To nam je jedini način zarade

Podijeli :

xJOERANxSTEINSIEKx/Imago via Guliver

Cijene ulaznica za ovogodišnje Svjetsko prvenstvo u SAD-u izazvale su brojne kritike navijača. Ipak, predsjednik FIFA-e Gianni Infantino smatra da su takve cijene opravdane te ističe da FIFA nema drugih prihoda između dva turnira.

„Ulaznice su naš jedini način zarade. FIFA dobiva novac samo od Svjetskog prvenstva. Zarađujemo tijekom mjesec dana, a zatim taj novac trošimo sljedeće četiri godine, sve do novog prvenstva“, rekao je Infantino u razgovoru s novinarom Maxwellom Tanijem.

Odlazak na Svjetsko prvenstvo u SAD za većinu Hrvata teško je dostižan. Najjeftinija ulaznica za utakmicu Engleske i Hrvatske u Arlingtonu iznosi 1120 dolara, dok najskuplje dosežu i 5000 dolara.