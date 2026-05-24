Iranska reprezentacija preselila svoj kamp iz SAD-a u Meksiko

Iranska nogometna reprezentacija, uz odobrenje FIFA-e, premjestit će kamp za Svjetsko prvenstvo iz Sjedinjenih Američkih Država u Meksiko, izjavio je u subotu predsjednik Iranskog nogometnog saveza.

FIFA još nije potvrdila premještaj kampa reprezentacije, koji je objavio Mehdi Taj.

“Sve baze reprezentacija koje sudjeluju na Svjetskom prvenstvu mora odobriti FIFA”, naveo je Taj u priopćenju.

“Srećom, nakon zahtjeva koje smo podnijeli i sastanaka u Istanbulu s FIFA-om i dužnosnicima Svjetskog prvenstva, kao i jučerašnjeg webinara u Teheranu s glavnim tajnikom FIFA-e, naš zahtjev za promjenom kampa reprezentacije iz Sjedinjenih Država u Meksiko je odobren”, dodao je.

Iranska reprezentacija tako će umjesto u Tucsonu u američkoj saveznoj državi Arizoni biti smještena u Tijuani u Meksiku.

“Bit ćemo smješteni u kampu u Tijuani, koji se nalazi blizu Tihog oceana i na granici Meksika i Sjedinjenih Država”, rekao je Taj, dodajući da bi to moglo pomoći u rješavanju mogućih problema s vizama pri ulasku momčadi u SAD.

Iranski dužnosnici ranije ovog mjeseca izjavili su da igrači i članovi stožera još nisu dobili američke vize.

Svjetsko prvenstvo u nogometu održat će se od 11. lipnja do 19. srpnja u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Iran će prve dvije utakmice igrati u Los Angelesu protiv Novog Zelanda i Belgije, a treću u Seattleu protiv Egipta.