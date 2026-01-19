Infantino oštar nakon finala AFCON-a: ‘Takvo ponašanje igrača je neprihvatljivo’

Podijeli :

xJOERANxSTEINSIEKx/Imago via Guliver

Predsjednik Međunarodne nogometne federacije (Fifa) Gianni Infantino osudio je ponašanje igrača Senegala, koji su u nedjelju u finalu Afričkog kupa nacija protiv domaćina Maroka privremeno napustili teren nezadovoljni sudačkim odlukama.

Finale AFCON-a ponudilo je pravu dramu i kaos. U sudačkoj nadoknadi drugog poluvremena prvo je poništen gol Senegala, a nekoliko minuta kasnije dosuđen je kazneni udarac za Maroko. Senegalci su nezadovoljni sudačkim odlukama povukli momčad i prekid je trajao skoro 20 minuta. Na koncu je razum prevladao i igrači Senegala vratili su se na teren. Brahim Diaz je u 24. minuti nadoknade imao kazneni udarac za pobjedu Maroka, pokušao je zabiti gol “panenkom”, no vratar Senegala Edouard Mendy je ostao na sredini gola obranivši udarac. Susret je otišao u produžetke, a pobjednički gol za Senegal zabio je Pape Gueye u 94. minuti.

