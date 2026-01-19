Hodoba o finalu AFCON-a: Najluđa utakmica koju sam komentirao

Podijeli :

Naš komentator Ivan Hodoba zajedno sa Željkom Velom komentirao je spektakularno finale Afričkog kupa nacija između Senegala i Maroka u kojem je trofej osvojio Senegal (1:0). Bilo je tu puno kaosa, kontroverzi, poslušajte viđenje Hodobe o 'najluđoj utakmici' koju je dosad komentirao.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.