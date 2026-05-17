Griezmann se u suzama oprostio od Atletica: ‘Znam da mi neki nisu oprostili odlazak u Barcu, to je bila greška’

Manu Reino/DeFodi Images via Guliver

Antoine Griezmann odigrao je svoju zadnju utakmicu za Atletico Madrid pred domaćim navijačima.

Pobjedom od 1:0 protiv Girone oprostio se francuski nogometaš od Atletica. Od ovog ljeta bit će igrač američkog Orlando Cityja. U suzama je održao govor na Wanda Metropolitanu.

“Dali su mi pripremljen govor, ali sve je otišlo kvragu. Hvala vam što ste ostali na stadionu, ovo je nevjerojatno. Znam da mi neki od vas još nisu oprostili što sam otišao u Barcelonu. Bio sam mlad i napravio sam pogrešku. Nisam znao koliko sam vam drag ovdje. Želim zahvaliti svima uz koje sam se borio ovdje, od fizioterapeuta do ekonoma, trenera, suigrača, navijača…

Dugujem vam puno, kao i svojoj supruzi koja mi je uvijek bila podrška. Nisam vam donio naslov prvaka ni Ligu prvaka, ali ova ljubav koju ste mi pokazali je bolja od toga. Sad je kraj. Očevi, majke, ujaci, tetke, dovedite svoju djecu ovdje da nauče da je Atletico najbolji na svijetu. Hvala vam”, rekao je emotivni Griezmann.