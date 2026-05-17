Milan slavio protiv Genoe i došao na korak od Lige prvaka, Modrić se vratio, ali ostao na klupi

Guliver Image

U ranom terminu 37. kola Serie A odigrano je čak pet utakmica u kojima su se klubovi borili za mjesta koja vode u Ligu prvaka. Tako su odigrani susreti Genoe i Milana, Rome i Lazija, Juventusa i Fiorentine, Coma i Parme te Pise i Napolija. Najbolje su nakon ovog kola prošli Milan, Napoli i Romoa koji su upisali pobjede od protiv Genoe, Pise i Lazija dok si je Juventus porazom od Fiorentine s 2:0 znatno smanjio šanse za plasman u Ligu prvaka.

U najboljoj situaciji bio je Napoli kojemu je trebala pobjeda protiv Pise, sigurnog putnika u Serie B, kako bi osigurali Ligu prvaka. Već nakon prvog poluvremena je klub s juga Italije vodio s 2:0 golovima Scotta McTominaya i Amira Rrahmanija.

Važno vodstvo nakon prvog poluvremena imala je i Roma koja je u rimskom derbiju s Lazijom nakon prvih 45 minuta vodila s 1:0 golom Gianluce Mancinija. Tako je Vučica u tom trenutku držala treće mjesto koje vodi u Ligu prvaka.

U problemima nakon prvog poluvremena bila su dva talijanska velikana Milan i Juventus. Rossoneri u prvom dijelu nisu uspjeli slomiti obranu Genoe pa su na predah otišli s 0:0 dok je Stara dama gubila od Fiorentine na poluvremenu.

Nije ni Como trojice Hrvata (Martin Baturina, Ivan Smolčić, Nikola Čavlina) uspijevao doći do vodstva protiv Parme. Unatoč dominaciji, rezultat na poluvremenu bio je 0:0.

Situacija se za Milan počela mijenjati na početku drugog poluvremena kada je Justin Bijlow skrivio kazneni udarac koji je u pogodak pretvorio Christopher Nkunku.

Nešto kasnije pao je pogodak i na utakmici Coma i Parme gdje je do očekivanog vodstva stigla ekipa Coma. Gol za 1:0 postigao je Alberto Moreno u 58. minuti.

Golova na svim utakmicama, osim na Rominoj gdje je bilo 2:0 za Vučicu od 66. minute, nije bilo sve do 81. minute kada je Zachary Athekame zabio za 2:0 Milana i tako ih približio Ligi prvaka.

Veliku pomoć Rossoneri dobili su 83. minuti kada je Rolando Mandragora zabio za 2:0 Fiorentine protiv Juventusa i tako riješio pitanje pobjednika.

Ipak, u 87. minuti Milanu se malo zakomplicirala situacija jer su nakon gužve u šesnaestercu primili gol. Za to je bio zaslužan Meksikanac Johan Vazquez koji je pogodio za 2:1. Nada za izjednačenje bila je velika jer je sudačka nadoknada iznosila čak 10 minuta.

Nije uspjela Genoa ipak izjednačiti i Milan je došao do svojeg 70. boda u Serie A. Tako su skočili na treće mjesto prije posljednjeg kola. Od četvrte Rome, koja je porazila Lazio s 2:0, imaju bolji međusobni omjer dok od petog Coma i šestog Juventusa imaju dva boda više.

Napoli je jedini od ekipa u ranom terminu Serie A osigurao Ligu prvaka jer su oni sada sa 73 boda na drugom mjestu.

U posljednjem kolu Milan igra protiv Cagliarija kod kuće, Juventus gostuje u gradskom derbiju protiv Torina, Roma će gostovati kod Verone dok će Como svoje mjesto u Ligi prvaka tražiti na gostovanju kod Cremonesea.

Luka Modrić nije nastupio za Milan, ali se vratio na klupu nakon teške ozljede lica. Kod Coma je Martin Baturina igrao do 82. minute, a Ivan Smolčić od 71. minute. U redovima Fiorentine svih 90 minuta odigrao je Marin Pongračić dok je kod Lazija istu minutažu imao Toma Bašić.

Na golu Pise protiv Napolija cijeli susret odigrao je hrvatski vratar Adrian Šemper.