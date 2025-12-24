Gledajte na SK: Bennacer od prve minute, Bakrar na klupi u prvom kolu Afričkog kupa nacija

Međunarodni nogomet 24. pro 202515:17 0 komentara
Guliver Image

Od 16 sati će u Rabatu svoje prvo kolo na Afričkom kupu nacija odigrati reprezentacije Alžira i Sudana. U tom susretu bit će prisutna i dva HNL-ovca, obojica iz Dinama, vodeće ekipe prvenstva. Riječ je, naravno, o Ismaelu Bennaceru i Mounsefu Bakraru. Iskusniji igrač s boljim životopisom, Benacer, će krenuti od prve minute dok će Bakrar svoju priliku čekati s klupe.

Alžir: Zidane – Belghali, Mandi, Bensebaini, Nouri – Boudaoui, Bennacer – Mahrez, Chaibi, Amoura – Bounedjah

Sudan: Elneel – Boshara, Karshoum, Saeed Ahmed, Khamis – Adil, Abuaagla, Taifour – Omer, M. Eisa, A. Eisa

Utakmicu možete gledati na Sport Klubu 1. 

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

