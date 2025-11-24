Francuzi o Dinamu: Lille je upozoren, stiže suparnik pun napadačkog samopouzdanja

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Dinamo je zabio deset golova u posljednje dvije utakmice: u Kupu su protiv Karlovca brojali do sedam, dok su protekli vikend pobijedili Varaždin 3:1 u prvenstvenom dvoboju.

Dobra je to najava za četvrtak kada Dinamo gostuje kod francuskog Lillea u sklopu Europske lige. Lokalni list Ouest-France već je krenuo s najavama dvoboja te upozoravaju da su se izabranici Marija Kovačevića podigli u formi.

“Momčad je odradila odličan tjedan, a nišan je očito podešen”, piše francuski list, podsjećajući na uvjerljivu kup-pobjedu nad Karlovcem i teško izborene bodove protiv Varaždina.

“LOSC je upozoren: stiže suparnik pun napadačkog samopouzdanja koji se nakon nekoliko zahtjevnih tjedana ponovno vraća u pravi ritam.”

Lille je u domaćem prvenstvu za vikend svladao Paris FC 4:2 i nakon 13 kola drži četvrto mjesto Ligue 1. U Europskoj ligi imaju dvije pobjede i dva poraza te su trenutačno bod iza Dinama na ljestvici.