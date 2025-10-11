Mbappe se zbog ozljede vratio u Madrid, Španjolci zabrinuti za njegovo stanje

Podijeli :

AP Photo/Michel Euler via Guliver

Kapetan francuske nogometne reprezentacije Kylian Mbappe (26) propustit će utakmicu protiv Islanda zbog ozljede gležnja, objavili su "Tricolori".

Mbappe je već napustio tabor aktualnih svjetskih doprvaka i vratio se u Madrid gdje će nastaviti oporavak.

Sjajni francuski napadač se ozlijedio u 3-0 pobjedi protiv Azerbajdžana. Mbappe je u 45. minuti postigao vodeći gol na utakmici, a u 83. je zamijenjen zbog ozljede.

“Dobio je još jedan udarac u isti gležanj, vidjet ćemo kakva je situacija”, kazao je francuski izbornik Didier Deschamps na konferenciji za novinare.

Mbappe, koji je zbog problema s gležnjem tijekom tjedna jedva trenirao, započeo je utakmicu na Parku prinčeva, ali je nije uspio završiti. Španjolski mediji navode kako su u Real Madridu zabrinuti za stanje svoje najveće zvijezde. Španjolci se čude zašto je odigrao gotovo cijelu utakmicu, s obzirom na to da je već imao problema s gležnjem.

Francuska se nalazi na vrhu skupine D s devet osvojenih bodova iz prva tri susreta. Na drugom mjestu je Ukrajina koja je u tri kola osvojila četiri boda. Slijede Island s tri i Azerbajdžan s jednim bodom. Idući susret Francuska će imati 13. listopada u Reykjaviku.

