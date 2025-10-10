VIDEO / Mbappe i Francuzi lako riješili Azere, ostali su stopostotni na vrhu skupine

Podijeli :

Nogometaši Švicarske i Francuske zadržali su stopostotni učinak u skupinama B i D europske zone kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo 2026. godine koje će se održati u SAD-u, Meksiku i Kanadi i nakon trećih nastupa te su nadomak plasmana na SP.

U skupini D Francuska je također sigurna na vrhu s devet bodova, pet više od druge Ukrajine koja je u golijadi kao gost svladala Island sa 5-3, odnosno šest više od trećeg Islanda, dok je Azerbajdžan na dnu s jednim bodom.

Za Francuze su zabili Mbappe, Thauvin i Rabiot.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.