‘Razočarani smo u Đalovića, možda je vođenje Maribora za njega bio preveliki psihološki napor’

"Očekivao sam da će Radomir Đalović na drugačiji način riješiti ovu situaciju", izjavio je Cem Basgul, voditelj nogometnih operacija Maribora povodom odlaska Đalovića s trenerske klupe ovog slovenskog nogometnog kluba.

Đalović, koji je prošle sezone vodio nogometaše Rijeke do dvostruke krune, napustio je klub s Rujevice i 9. rujna preuzeo Maribor u kojem se zadržao točno 16 dana. U tom je razdoblju vodio Maribor u tri utakmice te je u sve tri slavio.

Do razlaza je došlo nakon što se dogodila tučnjava dvojice nogometaša Maribora na treningu. Slovenski portali navode da su u pitanju bili Omar Rekik i Benjamin Tetteh, a tamošnji portali jednako tako navode da je tom prilikom udarac zadobio i sam Đalović koji je pokušao smiriti situaciju. Vrlo brzo nakon toga Đalović je odlučio napustiti svoju dužnost u Mariboru.

“Došlo je do iskre na stadionu između dvojice igrača. Dogodio se incident i fizički obračun, ali sve je trajalo deset sekundi. Bio sam tamo i vidio. Nakon treninga obojica igrača su se željela ispričati treneru zbog svih neugodnosti i tek su tada obojica saznala da je i Đalović bio udaren. Osobno to nisam vidio.

Takve stvari se događaju unutar kolektiva i mislio sam da će Đalović drugačije riješiti stvar. Ili da inicira pokretanje disciplinskog postupka ili da cijelu stvar gurne pod tepih“, izjavio je Cem Basgul, a prenosi slovenska novinska agencija STA.

“Nismo ljuti na Đalovića, ali smo razočarani. Možda je vođenje Maribora za njega bio preveliki psihološki napor“, dodao je Basgul čiju konferenciju za medije možete pogledati OVDJE.

