Zekić se vratio u Sarajevo, klub ga najavio misterioznom kampanjom

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Nakon nekoliko dana nagađanja i zanimljive promotivne kampanje, FK Sarajevo službeno je potvrdio povratak Zorana Zekića na mjesto glavnog trenera. Hrvatski stručnjak ponovno će voditi bordo momčad, a s klubom je potpisao ugovor do 31. svibnja 2027. godine.

Posljednjih dana diljem Sarajeva mogli su se vidjeti misteriozni natpisi i simboli “ZZ”, koji su među navijačima potaknuli brojne špekulacije. Večerašnja objava kluba potvrdila je da se iza kampanje doista skrivao povratak Zekića.

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Iz Sarajeva ističu kako njegov dolazak predstavlja nastavak uspješne suradnje i priče koja još nije dobila svoj konačni epilog.

“Nakon razdoblja provedenog u klubu, tijekom kojeg je svojim radom, energijom i posvećenošću ostavio snažan dojam među navijačima i unutar bordo obitelji, Zekić se vraća na mjesto šefa stručnog stožera”, poručili su iz kluba.

U stručnom stožeru Zekiću će pomagati Želimir Mešnjak i Luka Šarlija, dok će za vratare i prekide biti zaduženi Adi Adilović i Domagoj Malovan. Admir Kozlić ostaje videoanalitičar, a kondicijski dio vodit će Marko Matijević i Evelin Pipo.

Na kraju objave iz Sarajeva su kratko poručili:

“Dobro nam došao natrag, Zorane.”