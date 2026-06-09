Zekić se vratio u Sarajevo, klub ga najavio misterioznom kampanjom

Nakon nekoliko dana nagađanja i zanimljive promotivne kampanje, FK Sarajevo službeno je potvrdio povratak Zorana Zekića na mjesto glavnog trenera. Hrvatski stručnjak ponovno će voditi bordo momčad, a s klubom je potpisao ugovor do 31. svibnja 2027. godine.
Posljednjih dana diljem Sarajeva mogli su se vidjeti misteriozni natpisi i simboli “ZZ”, koji su među navijačima potaknuli brojne špekulacije. Večerašnja objava kluba potvrdila je da se iza kampanje doista skrivao povratak Zekića.
Iz Sarajeva ističu kako njegov dolazak predstavlja nastavak uspješne suradnje i priče koja još nije dobila svoj konačni epilog.
“Nakon razdoblja provedenog u klubu, tijekom kojeg je svojim radom, energijom i posvećenošću ostavio snažan dojam među navijačima i unutar bordo obitelji, Zekić se vraća na mjesto šefa stručnog stožera”, poručili su iz kluba.
U stručnom stožeru Zekiću će pomagati Želimir Mešnjak i Luka Šarlija, dok će za vratare i prekide biti zaduženi Adi Adilović i Domagoj Malovan. Admir Kozlić ostaje videoanalitičar, a kondicijski dio vodit će Marko Matijević i Evelin Pipo.
Na kraju objave iz Sarajeva su kratko poručili:
“Dobro nam došao natrag, Zorane.”
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