Igrao je u HNL-u, a sada odlazi iz Zvezde u milijunskom transferu

Senegalski napadač prihvatio je ponudu iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, a klub će za njega inkasirati osam milijuna eura. Iako je prvotno stizala i ponuda od deset milijuna, Zvezda je pristala na manji iznos kako bi igrao u play-offu Lige prvaka. U dvije sezone u Beogradu upisao je 87 nastupa, 39 golova i 11 asistencija.

N’Diaye je od 2019. do 2021. igrao za Goricu, gdje je zabio 19 pogodaka i izborio transfer u turski Göztepe. Potom je igrao u Kini i turskoj Adani, iz koje ga je Zvezda dovela za četiri milijuna eura.

Uz njega, Beograd napušta i Seol Young Woo. Korejski reprezentativac prelazi u Sheffield United za pet milijuna eura, nakon što je u Zvezdu stigao u siječnju iz Ulsana za 1.5 milijuna. U 49 nastupa upisao je šest golova i deset asistencija te se nametnuo kao standardni desni bek.

Zvezda je u teškoj situaciji u kvalifikacijama za Ligu prvaka – nakon poraza 2:1 od Pafosa u Beogradu, na Cipru mora slaviti s barem dva gola razlike.