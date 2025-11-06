Evo vjerojatnog sastava Dinama, starta igrač sa samo 20 minuta u seniorskoj momčadi

Podijeli :

Dinamo od 18:45 dočekuje Celtu Vigo u četvrtom kolu Europa lige.

Dinamu neće biti lako jer je Celta u posljednjih sedam utakmica bez poraza, dok je u Europi od početka natjecanja upisala poraze od PAOK-a i Nice.

Puno se priča o krizi i navodnom nezadovoljstvu igrača na Maksimiru, a problema imaju i s ozljedama.

“Zajc i Stojković su trenirali. Bakrar je imao malo problema. Ostali treniraju. Theophile je tu, kao i mladi Noa Mikić. Dobro radi s nama, ne bojim ga se staviti. Koristili smo Matea Lisicu protiv Rijeke, ali mislim da će on sutra igrati na svojoj poziciji. Lisica je bio solidan na boku, ali on nam sad treba naprijed. Nismo odustali od njega toj poziciji. Mikić je i najbliže toj poziciji”, pojasnio je Kovačević na press konferenciji u najavi susreta.

Moguće je tako da će za Dinamo od prve minute zaigrati Noa Mikić, 18-godišnjak koji je za prvu momčad dosad odigrao samo 20-ak minuta prošle sezone. Startati bi mogao i Sandro Kulenović, obzirom da se jučer uz trenera pojavio pred novinarima.

Vjerojatni sastav: Nevistić – Mikić, Dominguez, McKenna, Goda – Ljubičić, Mišić, Villar – Lisica, Kulenović (Beljo), Hoxha