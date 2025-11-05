Kovačević otkrio stanje momčadi pa dodao: ‘Celta je u formi baš sad, kad ne treba’

Podijeli :

Dinamo u četvrtak od 18:45 dočekuje Celtu Vigo u utakmici četvrtog kola Lige prvaka.

Dinamo se trenutno nalazi na četvrtom mjestu sa sedam bodova i u susret ulazi nakon pobjede nad Rijekom u SHNL-u. Španjolci u Europi imaju bod manje i na devetom su mjestu, s tim da imaju četiri pobjede zaredom u svim natjecanjima te ne pamte poraz više od mjesec dana.

Susret su pred novinarima najavili Mario Kovačević i Sandro Kulenović:

“Miha Zajc i Stojković su trenirali. Bakrar je imao malo problema. Ostali treniraju. Theophile se vratio i jedva čekamo utakmicu.

Protivnik je u formi su baš sad kad ne treba. Vole posjed, igraju u 3-4-3 sustavu. Imat ćemo sad njihovu analizu. Okomiti su, imaju kvalitetne igrače. Moramo biti pravi da bismo ih parirali. Zabijaju puno golova, ali imaju mane. Možemo svakoga pobijediti pred svojom publikom”, rekao je trener pa predao riječ Kulenoviću:

“Oko Dinama se stvaraju priče. Ne znam zašto se to radi uvijek kad je klub u pozitivnoj putanji. Stanje u svlačionici je dobro, idemo prema svojim ciljevima. Naši ciljevi su dupla kruna i što bolji rezultati u Europi. Puno je mladih, novih igrača koji uče kroz krize. Rezultati su mogli bolji, kiksali, ali to je normalno, usponi i padovi se događaju kada imate mlade igrače.

Što se tiče napisa o svađi i nezadovoljstvu, iznenadim se kad to pročitam. Normalno je da je neki igrač nezadovoljan kad ne igra. Na nama je da pokažemo da zaslužujemo nositi ovaj dres kada dobijemo priliku. Treba nas pustiti da radimo svoj posao. Trebamo podršku vas i naših navijača”.

Sve nas zanima desni bok. Tko će sutra tamo igrati?

Kovačević: Imamo dvije-tri opcije, imamo još danas trening. Theophile je tu, kao i mladi Noa Mikić. Dobro radi s nama, ne bojim. Koristili smo Matea Lisicu protiv Rijeke, ali mislim da će on sutra igrati na svojoj poziciji. Lisica je bio solidan na boku, ali on nam sad treba naprijed. Nismo odustali od njega toj poziciji. Mikić je i najbliže toj poziciji.

Koliko je ulaznica prodano?

Glasnogovornik: 620 ulaznica za Celtu, a ukupno 16.500.

Gdje vidite svoje prednosti?

Kovačević: Celta ima izuzetne pojedince, iskusne i mlade koji dolaze. Pokazali smo da nam odgovaraju ekipe koje žele igrati, tada smo učinkoviti. Nećemo se samo braniti, pokušat ćemo kroz tranziciju.

O startnoj postavi.

Kulenović: Nećemo otkrivati postavu. Trener odlučuje, ja i ostali treniramo i čekamo da iskoristimo svoje prilike.

Kako biste ocijenili svoj učinak ove sezone?

Kulenović: Uvijek može bolje. Mi napadači smo u mini-krizi, ali zabili smo više od 20 golova. Tek smo na početku studenom. Sutra nas čeka Celta, dobra ekipa koja je to pokazala u svom prvenstvu. Na Maksimiru su padali klubovi poput Villarreala i Betisa.

Kako je bilo stati pred tišinu nakon zadnje utakmice?

Kulenović: Sudjelujem u puno situacija, a onda se nakon napisa pitam jesam li bio tamo. Nismo protiv navijača niti su oni protiv nas. Tako je bilo dosad, tako će biti i dalje.