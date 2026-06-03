Održan je ždrijeb nove sezone HNL-a: Poznato kad ćemo gledati prvi derbi Hajduka i Dinama

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Jakov Prkic CROPIX via Guliver

Hrvatski nogometni savez je ždrijebom odredio natjecateljske brojeve klubova za predstojeću sezonu HNL-a, čime je s pomoću Bergerovih tablica definiran kompletan raspored natjecanja.

Nova prvenstvena utrka službeno započinje susretima koji su na rasporedu od 31. srpnja do 2. kolovoza.

Što se tiče velikih derbija, prvi okršaj Hajduka i Dinama igrat će se na Poljudu u sklopu 9. kola, dok nas uzbuđenje čeka već na samom startu prvenstva jer će u 2. kolu Rijeka na Rujevici ugostiti Dinamo.

Završnica sezone donosi poseban spektakl – u posljednjem, 36. kolu, naslov prvaka ili ključne bodove Dinamo i Hajduk rješavat će u izravnom dvoboju na Maksimiru.

1. kolo, 1.8.2026.

Rijeka – Rudeš

Dinamo – Slaven Belupo

Varaždin – Hajduk

Istra 1961 – Lokomotiva

Gorica – Osijek

2. kolo, 8.8.2026.

Rudeš – Osijek

Lokomotiva – Gorica

Hajduk – Istra 1961

Slaven Belupo – Varaždin

Rijeka – Dinamo

3. kolo, 15.8.2026.

Dinamo – Rudeš

Varaždin – Rijeka

Istra 1961 – Slaven Belupo

Gorica – Hajduk

Osijek – Lokomotiva

4. kolo, 22.8.2026.

Rudeš – Lokomotiva

Hajduk – Osijek

Slaven Belupo – Gorica

Rijeka – Istra 1961

Dinamo – Varaždin

5. kolo, 29.8.2026.

Varaždin – Rudeš

Istra 1961 – Dinamo

Gorica – Rijeka

Osijek – Slaven Belupo

Lokomotiva – Hajduk

6. kolo, 5.9.2026.

Rudeš – Hajduk

Slaven Belupo – Lokomotiva

Rijeka – Osijek

Dinamo – Gorica

Varaždin – Istra 1961

7. kolo, 12.9.2026.

Istra 1961 – Rudeš

Gorica – Varaždin

Osijek – Dinamo

Lokomotiva – Rijeka

Hajduk – Slaven Belupo

8. kolo, 19.9.2026.

Rudeš – Slaven Belupo

Rijeka – Hajduk

Dinamo – Lokomotiva

Varaždin – Osijek

Istra 1961 – Gorica

9. kolo, 10.10.2026.

Gorica – Rudeš

Osijek – Istra 1961

Lokomotiva – Varaždin

Hajduk – Dinamo

Slaven Belupo – Rijeka