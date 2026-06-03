Održan je ždrijeb nove sezone HNL-a: Poznato kad ćemo gledati prvi derbi Hajduka i Dinama

Hrvatski nogometni savez je ždrijebom odredio natjecateljske brojeve klubova za predstojeću sezonu HNL-a, čime je s pomoću Bergerovih tablica definiran kompletan raspored natjecanja.
Nova prvenstvena utrka službeno započinje susretima koji su na rasporedu od 31. srpnja do 2. kolovoza.
Što se tiče velikih derbija, prvi okršaj Hajduka i Dinama igrat će se na Poljudu u sklopu 9. kola, dok nas uzbuđenje čeka već na samom startu prvenstva jer će u 2. kolu Rijeka na Rujevici ugostiti Dinamo.
Završnica sezone donosi poseban spektakl – u posljednjem, 36. kolu, naslov prvaka ili ključne bodove Dinamo i Hajduk rješavat će u izravnom dvoboju na Maksimiru.
1. kolo, 1.8.2026.
Rijeka – Rudeš
Dinamo – Slaven Belupo
Varaždin – Hajduk
Istra 1961 – Lokomotiva
Gorica – Osijek
2. kolo, 8.8.2026.
Rudeš – Osijek
Lokomotiva – Gorica
Hajduk – Istra 1961
Slaven Belupo – Varaždin
Rijeka – Dinamo
3. kolo, 15.8.2026.
Dinamo – Rudeš
Varaždin – Rijeka
Istra 1961 – Slaven Belupo
Gorica – Hajduk
Osijek – Lokomotiva
4. kolo, 22.8.2026.
Rudeš – Lokomotiva
Hajduk – Osijek
Slaven Belupo – Gorica
Rijeka – Istra 1961
Dinamo – Varaždin
5. kolo, 29.8.2026.
Varaždin – Rudeš
Istra 1961 – Dinamo
Gorica – Rijeka
Osijek – Slaven Belupo
Lokomotiva – Hajduk
6. kolo, 5.9.2026.
Rudeš – Hajduk
Slaven Belupo – Lokomotiva
Rijeka – Osijek
Dinamo – Gorica
Varaždin – Istra 1961
7. kolo, 12.9.2026.
Istra 1961 – Rudeš
Gorica – Varaždin
Osijek – Dinamo
Lokomotiva – Rijeka
Hajduk – Slaven Belupo
8. kolo, 19.9.2026.
Rudeš – Slaven Belupo
Rijeka – Hajduk
Dinamo – Lokomotiva
Varaždin – Osijek
Istra 1961 – Gorica
9. kolo, 10.10.2026.
Gorica – Rudeš
Osijek – Istra 1961
Lokomotiva – Varaždin
Hajduk – Dinamo
Slaven Belupo – Rijeka
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