Zanimljivosti uoči Mundijala: Messi i Ronaldo ispisuju povijest, Škot najstariji među svim sudionicima

Za predstojeće Svjetsko nogometno prvenstvo prijavljeno je rekordnih 1.248 nogometaša iz 449 klubova, a najviše predstavnika imat će Manchester City, čak 19.
Za SP je prijavljeno 1.248 nogometaša iz 449 klubova iz 71 zemlje. Najviše predstavnika imat će Manchester City, čak 19 igrača. Slijedi Bayern s 18, pa Arsenal i PSG s po 16 igrača, te Barcelona s 15.
Najviše ih igra u engleskim klubovima – 205. U Njemačkoj “kruh” zarađuju 108 igrača koji će sudjelovati na World Cupu, a 86 ih igra u Francuskoj i Španjolskoj. Slijede Italija (71), Saudijska Arabija (48), SAD (48)…
Katar i Saudijska Arabija pozvali su po 25 od 26 igrača iz domaćih klubova, dok Zelenortski Otoci, DR Kongo, Obala Bjelokosti, Curacao, Senegal i Urugvaj imaju momčadi koje nemaju nijednog igrača iz domaćih klubova.
Škotski vratar Craig Gordon bit će najstariji igrač na SP-u s 43 godine i 162 dana, a Meksikanac Gilberto Mora najmlađi sa 17 godina i 240 dana.
Najstariji izbornik bit će Nizozemac Dick Advocaat koji predvodi Curacao sa 78 godina i 257 dana, dok je najmlađi Nijemac Julian Nagelsmann koji ima 38 godina i 323 dana.
Za Argentinca Lionela Messija, Portugalca Cristiana Ronalda i Meksikanca Guillerma Ochou bit će to rekordno šesto Svjetsko prvenstvo.
NAJVIŠE PREDSTAVNIKA PO KLUBOVIMA:
19 – Manchester City
18 – Bayern München
16 – Arsenal, Paris Saint-Germain
15 – Barcelona
12 – Crystal Palace, Manchester United, Al-Hilal, Atletico Madrid
11 – Liverpool, Borussia Dortmund, Galatasaray…
NAJVIŠE PREDSTAVNIKA PO ZEMLJAMA U KOJIMA IGRAJU
205 – Engleska
108 – Njemačka
86 – Francuska, Španjolska
71 – Italija
49 – Saudijska Arabija
48 – SAD
45 – Turska
38 – Nizozemska…
NAJVIŠE PREDSTAVNIKA PO FEDERACIJAMA
856 – UEFA (Europa)
187 – AFC (Azija)
80 – CONCACAF (Sjeverna i Srednja Amerika i Karibi)
63 – CONMEBOL (Južna Amerika)…
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