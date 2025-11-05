Kulenović: Naši rezultati su dobri, s obzirom na nove igrače koji tek sad shvaćaju što je Dinamo

Luka Kolanović via Guliver Images

Dokapetan Dinama Sandro Kulenović najavio je sutrašnji dvoboj protiv Celte Vigo (18:45) u Europskoj ligi.

Jasno, puno se posljednjih dana priča o krizi Dinama, ali Kulenović je istaknuo kako nema potrebe za time.

“Svi koji znaju što je Dinamo, znaju da se uvijek stvaraju različite priče, ali ne znam zašto se to radi kad su stvari pozitivne i kad pobjeđujemo. Ali, svi dišemo dobro, sve je puno profesionalaca, idemo prema svojim ciljevima. I naši rezultati su dobri, s obzirom na remont, na nove igrače, koji tek sad shvaćaju što je Dinamo i privikavaju se na to. Mogli su rezultati biti i puno bolji, naravno, ali kiksevi su dio nogometa, jer ima puno mladih igrača.

Što se tiče nezadovoljstva i nekih drugih priča, nema igrača koji je zadovoljan kad ne igra, to je normalno. Treba malo stati na loptu, pustiti nas da radimo svoj posao, trebamo podršku. Svi želimo dati maksimum i sve reći”, kazao je Kulenović.

Zadovoljan je dosadašnjim dijelom sezone pa i svojim učinkom.

“Uvijek može bolje, sad se dogodila mini-kriza nas napadača, ali zabili smo 22 gola nas trojica, što za ovaj dio godine nije loše. To je OK statistika, iako može bolje. No, sad je najbitnija Celta, oni su dobra momčad, ali padale su tu i velike momčadi pa i španjolske. Vjerujem u tri boda.”

Dotaknuo se i odnosa s navijačima nakon utakmice protiv Rijeke:

“Pročitam nekad što se događalo u trenucima dok sam bio prisutan i sam se iznenadim. Nekad se to prenapuše. Navijači su naš forte, nismo protiv njih, niti oni protiv nas, tako je bilo tako će i biti.”

