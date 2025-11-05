Kulenović: Naši rezultati su dobri, s obzirom na nove igrače koji tek sad shvaćaju što je Dinamo

“Svi koji znaju što je Dinamo, znaju da se uvijek stvaraju različite priče, ali ne znam zašto se to radi kad su stvari pozitivne i kad pobjeđujemo. Ali, svi dišemo dobro, sve je puno profesionalaca, idemo prema svojim ciljevima. I naši rezultati su dobri, s obzirom na remont, na nove igrače, koji tek sad shvaćaju što je Dinamo i privikavaju se na to. Mogli su rezultati biti i puno bolji, naravno, ali kiksevi su dio nogometa, jer ima puno mladih igrača.

Što se tiče nezadovoljstva i nekih drugih priča, nema igrača koji je zadovoljan kad ne igra, to je normalno. Treba malo stati na loptu, pustiti nas da radimo svoj posao, trebamo podršku. Svi želimo dati maksimum i sve reći”, kazao je Kulenović.