Vatreni otpao za Belgiju! Poznato koliko će pauzirati, ali i zašto Livaković izlazi u 60. minuti

Podijeli :

xxDamirxSkomrljx via Guliver

Duje Ćaleta-Car otpao je iz kadra za današnju pripremnu utakmicu zbog bolova u leđima, no trebao bi biti spreman za idući pripremni susret protiv Slovenije

Hrvatska nogometna reprezentacija od 18 sati na Rujevici igra iznimno važnu, pretposljednju pripremnu utakmicu uoči odlaska na Svjetsko prvenstvo. Suparnik Dalićevim izabranicima je jaka selekcija Belgije, a dvoboj je zamišljen kao ključni test za novi sustav s trojicom stopera, koji izbornik planira suprotstaviti Engleskoj na otvaranju Mundijala.

UŽIVO HRVATSKA – BELGIJA 0:0 Stigli sastavi! Dalić s par imena iznenadio u pravom testu za Engleze U Torontu će igrati BiH i Hrvatska: Tamošnja policija zaplijenila rekordan broj krivotvorenih dresova

Ipak, uoči samog početka susreta, planovi u obrambenoj liniji morali su doživjeti preinake. Kako za Novu TV javlja novinar Stipe Antonijević, stoper Duje Ćaleta-Car osjetio je zatezanje i zbog toga će danas biti izvan kadra.

Zlatko Dalić ne želi riskirati nikakvo pogoršanje ozljede u ovoj fazi priprema, pa će branič propustiti test s Belgijcima. Sreća u nesreći je što se ne radi o težoj ozljedi te se očekuje da će Ćaleta-Car biti potpuno spreman za generalnu probu protiv Slovenije (nedjelja, 20:45 sati).

Osim prisilne rošade u obrani, definiran je i plan za čuvare mreže u današnjoj probi za Svjetsko prvenstvo na Rujevici.

Prvi vratar Vatrenih, Dominik Livaković, odradit će prvih 60 minuta na golu kako bi zadržao natjecateljski ritam. U posljednjih pola sata utakmice, Dalić će priliku pružiti mlađim snagama, pa će tako preostalu minutažu podijeliti ili Dominik Kotarski ili Ivor Pandur, ovisno o konačnoj odluci izbornika tijekom samog susreta.