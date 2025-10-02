Valinčić: Poginuli smo jedni za druge! Moramo biti među najboljih osam

Podijeli :

AP Photo/Darko Vojinovic via Guliver

Branič Dinama podijelio je svoje dojmove nakon vrijedne pobjede protiv Maccabija.

Nogometaši Dinama ostvarili su pobjedu i u 2. kolu Europske lige svladavši Maccabi Tel Aviv sa 3-1 (2-1) u utakmici odigranoj u četvrtak na TSC Areni u Bačkoj Topoli, gdje izraelska momčad igra domaće utakmice zbog ratnih operacija u njihovoj zemlji.

Izraelski prvak je poveo u 14. minuti golom Sayda Abu Farhija, ali je Dinamo u sljedećih pet minuta došao do preokreta. U 16. minuti je Mateo Lisica, nakon dodavanja Josipa Mišića, snažnim udarcem pod gredu postigao izjednačujući pogodak, a u 19. minuti je Dejan Ljubičić pokazao snalažljivost u kaznenom prostoru, nakon sjajnog prodora i asistencije Morisa Valinčića.

Dejan Ljubičić je u 72. minuti postigao i svoj drugi pogodak, kad je s ruba kaznenog prostora preciznim udarcem poslao loptu u mrežu uz samu vratnicu za konačnih 3-1.

Nakon utakmice, s medijima je razgovarao desni branič Dinama – Moris Valinčić:

“Sigurno da smo se dobro pripremili. Lošije smo ušli u utakmicu, ali smo se stabilizirali i pobijedili. Poginuli smo jedni za druge. Bilo je teže zbog ambijenta, bez navijača je totalno nezamislivo igrati, ali smo dobro igrali, pogotovo u drugom dijelu i pobijedili.”

Osvrnuo se na taktičke postavke Maccabija:

“Oni navlače igrače kroz sredinu i stvaraju višak na krilima, ali smo svi dobro odigrali i zasluženo pobijedili. Lijepo je pobjeđivati, ali, nažalost, nakon dva kola nitko nije prvi. Moramo biti u najboljih osam. Treba se rekuperirati, tu je i HNL, moramo se odmoriti za Lokomotivu.”

Dinamo je nakon dva kola vodeća momčad Europske lige.