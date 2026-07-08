Dominguez na korak do Lazija: Ovaj detalj je ubrzao pregovore s Dinamom

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Dinamo se nalazi pred realizacijom još jednog iznimno unosnog izlaznog transfera. Mladi španjolski stoper Sergi Dominguez na korak je do odlaska u talijanskog velikana Lazija, a pregovori koji su započeli početkom tjedna u srijedu su dobili ključno ubrzanje.

Kako ekskluzivno javlja najpoznatiji talijanski stručnjak za transfere, Gianluca Di Marzio, Lazio je munjevito reagirao nakon što je postigao potpuni dogovor s AC Milanom oko prodaje svog braniča Marija Gile za 30 milijuna eura. Taj je transfer oslobodio potreban budžet rimskom klubu, a sportski direktor Angelo Fabiani odmah je kao apsolutni prioritet i Gilina nasljednika označio upravo Dinamovog dragulja.

Bennacer korak dalje od Dinama i korak bliže – Kataru Dominguez napušta Dinamo? Na korak je do odlaska u talijanskog velikana

Prema informacijama iz Italije, Lazio je već obnovio i intenzivirao izravne kontakte s Maksimirom. Dinamo za usluge 21-godišnjeg stopera potražuje fiksno 12 milijuna eura, a Rimljani tu brojku planiraju doseći ponudom koja kombinira visoku fiksnu odštetu i lako ostvarive bonuse.

Igrač je navodno već ranije pristao na osobne uvjete i dogovorio petogodišnju suradnju prema kojoj bi na Olimpicu zarađivao 1,4 milijuna eura po sezoni.

Za mladog izdanka Barcelonine škole nogometa ovo je novi korak naprijed u karijeri. Stigao je u Zagreb prošlog ljeta iz La Masije za samo 1,2 milijuna eura, a u plavom se dresu pod vodstvom trenera Marija Kovačevića u potpunosti etablirao na velikoj sceni. Bio je neizostavni stup obrane, sakupivši čak 38 nastupa u svim natjecanjima (37 u početnoj postavi), uz dva pogotka i četiri asistencije, čime je skrenuo pozornost brojnih europskih skauta i podigao svoju vrijednost na Transfermarktu do devet milijuna eura.

Odlazak u Rim značio bi i suradnju s dobro poznatim licem, s obzirom na to da će na klupi Lazija od nove sezone sjediti bivši trener Hajduka Gennaro Gattuso, koji izvrsno poznaje prilike u SHNL-u i kvalitete mladog Španjolca.

U Maksimiru, ipak, nema panike jer su se u klubu pravovremeno pripremili za ljetne odlaske u zadnjoj liniji. S obzirom na to da postoje upiti i za Dominguezova partnera Scotta McKennu, Dinamo je po isteku ugovora iz Rijeke besplatno doveo Stjepana Radeljića, koji iza sebe ima i nastup za Bosnu i Hercegovinu na Svjetskom prvenstvu.

Uz Radeljića, Kovačević na dispoziciji ima iznimno širok kadar na stoperskim pozicijama – tu su Niko Galešić, oporavljeni Raul Torrente, talentirani Marko Zebić te Moreno Živković koji se vratio s posudbe iz Vukovara, što garantira da Dinamova obrana neće ostati obezglavljena nakon realizacije ovog višemilijunskog posla.