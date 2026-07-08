Cibona saznala suparnike u FIBA Ligi prvaka

Hrvatski košarški prvak, zagrebačka Cibona, saznala je u srijedu da će u osnovnom dijelu Lige prvaka, koja se održava pod okriljem FIBA Europe, igrati u skupini B s istanbulskim Galatasarayom, varšavskom Legijom i francuskim Strasbourgom.

Ždrijeb je održan u sjedištu Međunarodne košarkaške federacije (FIBA) u švicarskom Miesu. Izvučeni su i parovi dva kvalifikacijska turnira, s kojih će se dva najuspješnija kluba pridružiti onima koji su dobili izravno pravo nastupa u osnovnom dijelu sezone, u kojoj će se natjecati ukupno 32 momčadi raspoređene u osam skupina.

U slučaju da osvoji drugo ili treće mjesto u skupini, Cibona će razigravati s drugoplasiranim ili trećeplasiranim klubom iz skupine A. Momčadi koje će u prvoj fazi imati drugo mjesto imat će prednost domaćeg terena u razigravanju, koje će se igrati na dvije pobjede.

“Uvijek očekujemo da sljedeća sezona bude najbolja ikad, ali ovaj put imamo i podatke koji to podupiru. Među 32 kluba imamo deset nacionalnih prvaka, a od 54 kluba koji su bili u ždrijebu, 80 posto njih je došlo barem do polufinala doigravanja u nacionalnim prvenstvima”, izjavio je izvršni direktor Košarkaške lige prvaka Patrick Comninos.

Sustav natjecanja je ostao isti kao u prethodnim sezonama. Svaki od osam pobjednika skupina osnovnog dijela sezone izravno će se plasirati u drugi dio grupne faze sa 16 momčadi, dok će drugoplasirane i trećeplasirane momčadi u siječnju 2027. razigravati za preostalih osam mjesta.

Uz ždrijeb je održan i radni sastanak s predstavnicima američke NBA, koja će u suradnji S FIBA-om od 2027. pokrenuti novo natjecanje na europskoj razini.

“Sretni smo što možemo potvrditi da će se pobjednik i finalist 11. sezone Košarkaške lige prvaka kvalificirati za prvo izdanje lige koje NBA i FIBA zajedno pokreću, a koje bi trebalo započeti u jesen 2027. Velio zadovoljstvo nam predstavlja činjenica da će sportski uspjeh biti sastavni dio novog natjecanja, a uvjereni smo da će suradnja s NBA na bolje preoblikovati europsku košarkašku kartu”, dodao je Comninos u službenom priopćenju.

Prve utakmice osnovnog dijela 11. sezone Košarkaške lige prvaka bit će odigrane 6. listopada, a cjeloviti raspored dvoboja bit će uskoro objavljen.

Košarkaška liga prvaka – ždrijeb skupina osnovnog dijela sezone

SKUPINA A: Nanterre 92 (Francuska), Rytas Vilnius (Litva), Sabah (Azerbajdžan), Trabzonspor (Turska)

SKUPINA B: Cibona (Hrvatska), Galatasaray (Turska), Legia Varšava (Poljska), Strasbourg (Francuska)

SKUPINA C: AEK (Grčka), Falco Szombathely (Mađarska), Windrose Giants Antwerp (Belgija), Pobjednik Kval. turnira 1

SKUPINA D: Bamberg (Njemačka), Varese (Italija), Peristeri (Grčka), Murcia (Španjolska)

SKUPINA E: Juventus Utena (Litva), Pardubice (Češka), Reggiana (Italija), Unicaja (Španjolska)

SKUPINA F: Cholet (Francuska), Hapoel Holon (Izrael), Spartak (Srbija), Pobjednik Kval. turnira 2

SKUPINA G: ALBA Berlin (Njemačka), Igokea (Bosna i Hercegovina), Slavia Prag (Češka), Bilbao (Španjolska)

SKUPINA H: Joventut (Španjolska), Bnei Penlink Herzliya (Izrael), Porto (Portugal), Telekom Bonn (Njemačka)