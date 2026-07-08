Ovaj podatak sve govori o uspješnosti Dalića na klupi Vatrenih

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AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Vijest o kojoj se šuškalo i prije početka Svjetskog prvenstva, danas je dobila službenu potvrdu, a time je zaključena era u kojoj smo dobili jednog od pet najuspješnijih izbornika u 21. stoljeću.

Naime, o njegovoj uspješnosti puno govori i jedna nevjerojatna statistika koja najbolje pokazuje kakav je trag ostavio u modernom nogometu. Kada se podvuče crta pod sva najveća reprezentativna natjecanja u 21. stoljeću, uključujući Svjetska prvenstva, Eura, Ligu nacija i Copa Américu, službene brojke svrstavaju dosadašnjeg hrvatskog izbornika u elitno društvo pet najuspješnijih trenera ovog stoljeća.

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Dalić je ovim postignućem stao rame uz rame s četvoricom nedodirljivih velikana svjetskog nogometa. Na tom popisu besmrtnih nalaze se Didier Deschamps koji je s Francuskom osvojio svjetski naslov i Ligu nacija, te Lionel Scaloni koji je s Argentinom pokorio planet i uzeo dvije Cope.

Društvo im prave Vicente del Bosque, tvorac povijesne španjolske dominacije, te Joachim Löw koji je s Njemačkom godinama osvajao mjesta na pobjedničkim postoljima.

Međutim, ono što Dalićevom uspjehu daje vjerojatno najveću težinu u povijesti nogometa jest činjenica da su preostala četvorica stručnjaka do svojih kruna stizala vodeći prave sportske velesile. Dok su oni iza sebe imali neograničen bazen igrača i desetke milijuna stanovnika, hrvatski izbornik je tri mitske medalje uzeo s bazom od jedva četiri milijuna ljudi, čime je njegovo nasljeđe postalo jedinstven fenomen u modernom sportu.