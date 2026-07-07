VIDEO / Đoković nakon više od pet sati bitke izborio polufinale Wimbledona sa Sinnerom

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U četvrtfinalu Wimbledona na centralnom terenu u All England Clubu su igrali Novak Đoković i Felix Auger-Aliassime. Bio je to posljednji meč na centralnom terenu u utorak te je pružio maratonski susret od više od pet sati u kojemu je do pobjede na kraju došao Đoković s 3-2 u setovima.

Prvi set donio je pravu dramu. Đoković je više prijetio na returnu te je kod 4:3 imao break loptu, a potom i kod 5:4 kada je propustio dvije set-lopte. Auger-Aliassime je svoju priliku propustio kod 5:5 kada je propustio svoju jedinu break loptu u setu. Tu drama još nije ni počela jer je uslijedio ludi tie-break. Poveo je tamo Đoković s 2-0 da bi Kanađanin preokrenuo na 3-2 uz mini break prednosti.

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Auger-Aliassime imao je i prvu set-loptu kod 6-5, a potom i drugu kod 8-7 te treću pri vodstvu 10-9. Ništa od toga nije iskoristio te je Đoković iskoristio svoju petu set-loptu za 12-10 u prvom setu.

Nije to pokolebalo četvrtog tenisača svijeta koji je kod vodstva 4:3 u drugom setu slomio servis Đokovića i potom odservirao za 6:3 i poravnanje u setovima. Nakon toga su organizatori Wimbledona odlučili zatvoriti krov zbog mraka u Londonu i ti uvjeti očito su više pasali srpskom tenisaču.

Treći set je Đoković osvojio sa 6:3, a ključni break napravio je kod vodstva 3:2. Još raniji break je sedmerostruki osvajač Wimbledona napravio u četvrtom setu. Kanađaninu je već u prvom gemu četvrte dionice oduzeo servis te je napravio ogroman korak prema polufinalu Wimbledona. Ipak, nakon jedne potvrde breaka za 2:0 Đoković je ipak ispustio prednost i Auger-Aliassime se vratio na 2:2. Nakon toga nije bilo breakova, a više za tim može žaliti Kanađanin koji je kod vodstva 6:5 imao 0-30. Međutim, izvukao je to Srbin koji je odveo set u tie-break.

Tamo je Aliassime poveo s 2-0 i 3-1 da bi Đoković prije prve promjene strana imao priliku izjednačiti na 3-3. To nije uspio i Auger-Aliassime je bio tri poena udaljen od osvajanja seta i odlaska u dionicu odluke. Ubrzo je osvojio još dva poena te je zaradio tri set-lopte. Prvu je Đoković spasio as servisom da bi na drugoj Srbin poslao lopticu u mrežu za 7-4 Kanađanina i poravnanje na 2-2 u setovima.

U posljednjem setu igrači su imali vremena do ponoći po hrvatskom vremenu jer tada u Londonu započinje “policijski sat” u kojem se na Wimbledonu zbog buke ne smije igrati. Početkom petog seta velike prilike propustio je Đoković. Imao je Srbin tri break lopte koje je Auger-Aliassime uspješno spasio. Nakon toga veće probleme na početnom udarcu nismo vidjeli do 4:4 kada Kanađanin stiže do 0-30. Međutim, sljedeća četiri poena otišla su na stranu Đokovića koji je tako stigao na gem od pobjede.

Ubrzo zatim ta udaljenost postala je dva gema jer je Kanađanin poravnao na 5:5. Egal je trajao kratko i Đoković je uz jedan izgubljeni poen stigao još jednom na gem od pobjede. Auger-Aliassime je nakon promjene strana drugi put servirao za ostanak u meču. Iako je u tom gemu Srbin imao 15-30, Auger-Aliassime je na početku šestog sata meč odveo u tie-break.

Ta “trinaesta igra” igrala se do 10 osvojenih poena, a ranu prednost je mini breakom stekao Đoković kod rezultata 1-1. Međutim, nakon što je poveo s 3-1, ispustio je tu prednost i Auger-Aliassime je imao priliku na svom servisu poravnati na 3-3. Ipak, promašio je lagani volej i Đoković je na promjenu strana otišao s prednošću od 4-2.

Nakon te promjene strana Đoković je dobio novi val energije te je osvajanjem poena za 7-3 osigurao da će na novu promjenu strana otići s prednošću. Na kraju je na tu promjenu strana otišao s 8-4 te je došao na samo dva poena od pobjede. Nakon dugog poena stigao je i do pet meč-lopti od kojih je iskoristio svoju prvu za pobjedu od 7:6(10), 3:6, 6:3, 6:7(4), 7:6(4).

Đoković će u polufinalu Wimbledona igrati protiv Jannika Sinnera koji je ranije s 3-0 u setovima bio bolji od Jan-Lennarda Struffa. Bit će to 12. okršaj Srbina i Talijana, a zasad sa 6-5 u pobjedama vodi Sinner. Posljednji meč ipak je pripao Đokoviću u polufinalu Australian Opena početkom 2026. godine.

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