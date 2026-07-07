Dominguez napušta Dinamo? Na korak je do odlaska u talijanskog velikana

Dinamo se nalazi pred realizacijom još jednog unosnog izlaznog transfera. Sergi Dominguez navodno napušta redove aktualnog hrvatskog prvaka i karijeru nastavlja u redovima talijanskog velikana Lazija.
Igrač je već pristao na osobne uvjete koje su mu ponudili Rimljani, a klubovi trenutačno “peglaju” završne detalje oko odštete, pišu 24sata. Prema informacijama dobro upućenih izvora, posao je praktički dogovoren, iako modri kroz razne bonuse pokušavaju osigurati još koji euro više.
Dominguez je stigao u Zagreb prošlog ljeta iz Barcelone, gdje je uglavnom nastupao za B momčad, a plaćen je 1,2 milijuna eura. U plavom se dresu pod vodstvom trenera Marija Kovačevića u potpunosti etablirao na velikoj sceni te je bio jedan od ključnih igrača, sakupivši 38 nastupa u svim natjecanjima (čak 37 u početnoj postavi), uz dva postignuta pogotka i četiri asistencije.
Lazio je bio najbrži i najkonkretniji među brojnim interesentima koji su pratili mladog stopera čija vrijednost na Transfermarktu iznosi devet milijuna eura. Španjolac je s rimskim klubom dogovorio petogodišnju suradnju prema kojoj će zarađivati 1,4 milijuna eura po sezoni, dok će Dinamo na ime odštete, nagađa se, inkasirati iznos između 10 i 12 milijuna eura. Zanimljivo, na klupi rimskog kluba od nove sezone će sjediti bivši talijanski izbornik i i trener Hajduka, Gennaro Gattuso.
U Maksimiru su se dobro pripremili za potencijalne ljetne odlaske u obrambenoj liniji. Kao zamjena za Domingueza, ali i zbog upita za njegova partnera iz udarnog stoperskog para Scotta McKennu, Dinamo je po isteku ugovora iz Rijeke besplatno doveo Stjepana Radeljića, koji je nedavno nastupio za Bosnu i Hercegovinu na Svjetskom prvenstvu.
Osim toga, Kovačević na toj poziciji trenutno ima iznimno širok kadar jer tu su i Niko Galešić, oporavljeni Raul Torrente, talentirani Marko Zebić te Moreno Živković koji se vratio s posudbe iz Vukovara, što jamči da odlazak perspektivnog Španjolca neće ostaviti rupu u obrani plavih.
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