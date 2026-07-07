Dominguez napušta Dinamo? Na korak je do odlaska u talijanskog velikana

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Marin Franov CROPIX via Guliver

Dinamo se nalazi pred realizacijom još jednog unosnog izlaznog transfera. Sergi Dominguez navodno napušta redove aktualnog hrvatskog prvaka i karijeru nastavlja u redovima talijanskog velikana Lazija.

Igrač je već pristao na osobne uvjete koje su mu ponudili Rimljani, a klubovi trenutačno “peglaju” završne detalje oko odštete, pišu 24sata. Prema informacijama dobro upućenih izvora, posao je praktički dogovoren, iako modri kroz razne bonuse pokušavaju osigurati još koji euro više.

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Dominguez je stigao u Zagreb prošlog ljeta iz Barcelone, gdje je uglavnom nastupao za B momčad, a plaćen je 1,2 milijuna eura. U plavom se dresu pod vodstvom trenera Marija Kovačevića u potpunosti etablirao na velikoj sceni te je bio jedan od ključnih igrača, sakupivši 38 nastupa u svim natjecanjima (čak 37 u početnoj postavi), uz dva postignuta pogotka i četiri asistencije.

Lazio je bio najbrži i najkonkretniji među brojnim interesentima koji su pratili mladog stopera čija vrijednost na Transfermarktu iznosi devet milijuna eura. Španjolac je s rimskim klubom dogovorio petogodišnju suradnju prema kojoj će zarađivati 1,4 milijuna eura po sezoni, dok će Dinamo na ime odštete, nagađa se, inkasirati iznos između 10 i 12 milijuna eura. Zanimljivo, na klupi rimskog kluba od nove sezone će sjediti bivši talijanski izbornik i i trener Hajduka, Gennaro Gattuso.

U Maksimiru su se dobro pripremili za potencijalne ljetne odlaske u obrambenoj liniji. Kao zamjena za Domingueza, ali i zbog upita za njegova partnera iz udarnog stoperskog para Scotta McKennu, Dinamo je po isteku ugovora iz Rijeke besplatno doveo Stjepana Radeljića, koji je nedavno nastupio za Bosnu i Hercegovinu na Svjetskom prvenstvu.

Osim toga, Kovačević na toj poziciji trenutno ima iznimno širok kadar jer tu su i Niko Galešić, oporavljeni Raul Torrente, talentirani Marko Zebić te Moreno Živković koji se vratio s posudbe iz Vukovara, što jamči da odlazak perspektivnog Španjolca neće ostaviti rupu u obrani plavih.