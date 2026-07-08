Završila je era Zlatka Dalića: Od “gašenja požara” do trenerske besmrtnosti

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AP Photo/Frank Augstein via Guliver

Zlatko Dalić preuzeo je hrvatsku nogometnu reprezentaciju u listopadu 2017. godine, u iznimno teškom trenutku na samom kraju kvalifikacija nakon smjene Ante Čačića.

Ono što je uslijedilo u idućih devet godina pretvorilo se u najslavniju i najtrofejniju eru u povijesti hrvatskog sporta. Već u svom debiju na klupi, Dalić je pobjedom protiv Ukrajine u Kijevu s 2:0 osigurao dodatne kvalifikacije, u kojima je preko Grčke izboren odlazak na Svjetsko prvenstvo u Rusiju.

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Taj nevjerojatan rezultatski kontinuitet nastavljen je mitskim pohodom 2018. godine, kada je Hrvatska u skupini pregazila Argentinu s 3:0, a potom preko Danske, Rusije i Engleske stigla do povijesnog svjetskog srebra.

Iako je jesen donijela bolno otrežnjenje i najteži poraz u povijesti reprezentacije od Španjolske sa 6:0, Dalić je brzo konsolidirao momčad i suvereno odveo Vatrene na Euro 2020. godine. Uslijedila je teška natjecateljska 2020. godina u elitnoj skupini Lige nacija s Francuskom i Portugalom, gdje je unatoč slabijem dojmu osiguran ostanak u A ligi.

Na odgođenom Europskom prvenstvu 2021. godine Hrvatska je prošla skupinu, a potom ispala u mitskoj utakmici osmine finala protiv Španjolske s 5:3 nakon produžetaka. Taj je turnir obilježio i javni sukob s Antom Rebićem, koji je nakon oštrih kritika na račun stožera trajno udaljen iz nacionalne vrste.

Novi uzlet uslijedio je u studenome 2021. godine kada je na prepunom Poljudu autogolom Rusije izboren izravan plasman u Katar, čime je Dalić postao prvi hrvatski izbornik s tri izborena velika natjecanja.

Sjajna uvertira za Mundijal bio je povijesni plasman na završni turnir Lige nacija 2022. godine, uz prvu povijesnu pobjedu nad Francuskom na Stade de Franceu s 1:0.

Na Svjetskom prvenstvu u Kataru krajem iste godine, Dalićeva Hrvatska ponovno je zadivila planet. Nakon uvodnog remija s Marokom, uvjerljive pobjede protiv Kanade i odlučujućeg remija s Belgijom za prolazak iznimno teške skupine, Dalićeva Hrvatska ponovno je zadivila planet izbacivanjem Japana i moćnog Brazila, čime je osigurano novo polufinale i veličanstvena brončana medalja u ponovnom susretu s Marokancima.

U lipnju 2023. godine, neposredno nakon reprezentativnog umirovljenja Marka Livaje zbog incidenta na treningu na Rujevici, Hrvatska je u Nizozemskoj uzela srebro u Ligi nacija, izgubivši tek nakon jedanaesteraca od Španjolske.

Nakon dramatičnih završnih koraka u kvalifikacijama, izboren je i odlazak na Euro 2024. u Njemačku, koji je ostao zapisan kao Dalićev najslabiji rezultat uslijed šokantnog ispadanja u grupnoj fazi primljenim golom od Italije u 98. minuti.

Svoj je povijesni put Zlatko Dalić zaključio na Svjetskom prvenstvu 2026. godine, gdje je s reprezentacijom uspješno prebrodio skupinu u kojoj su stajale Engleska, Gana i Panama, da bi u dramatičnoj utakmici osmine finala doživio minimalan poraz od Portugala rezultatom 2:1, čime je nakon poništenog izjednačujućeg pogotka u sudačkoj nadoknadi i službeno okončao svoj ugovor na klupi Hrvatske kao apsolutni rekorder sa 111 vođenih utakmica.