Bennacer korak dalje od Dinama i korak bliže – Kataru

Talijanski mediji složni su u tome da alžirski veznjak Ismael Bennacer broji svoje posljednje dane na San Siru, nakon što je postalo jasno da ga Ruben Amorim ne vidi u Milanovoj igračkoj križaljci.
Kako ekskluzivno javlja najpoznatiji stručnjak za transfere Fabrizio Romano, nogometaš i Milan su u poodmaklim pregovorima i sve su bliže sporazumnom raskidu ugovora.
No, to nisu nužno dobre vijesti za Dinamo, u kojem je Bennacer proveo prošlu sezonu na posudbi i u kojem bi ga navijači, Mario Kovačević i Zvonimir Boban rado ponovno vidjeli u svojim redovima.
Naime, Bennacer bi nakon završetka suradnje s Rossonerima trebao potpisati za katarski Shamal Sports Club, koji mu je već pripremio bogat višegodišnji ugovor.
Alžirac je u Milan stigao još 2019. godine iz Empolija, no nakon sedam sezona u crveno-crnom dresu stiglo je vrijeme za odlazak iz talijanske Serie A.
🚨🇶🇦 Ismael Bennacer, set to leave AC Milan on mutual contract termination and sign at Al Shamal Sports Club.
Qatari side working on final details to get the deal done this week. 🇩🇿 pic.twitter.com/Oh9ByYjpqe
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 7, 2026
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