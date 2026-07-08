Bennacer korak dalje od Dinama i korak bliže – Kataru

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xLukaxKolanovicx via Guliver

Talijanski mediji složni su u tome da alžirski veznjak Ismael Bennacer broji svoje posljednje dane na San Siru, nakon što je postalo jasno da ga Ruben Amorim ne vidi u Milanovoj igračkoj križaljci.

Kako ekskluzivno javlja najpoznatiji stručnjak za transfere Fabrizio Romano, nogometaš i Milan su u poodmaklim pregovorima i sve su bliže sporazumnom raskidu ugovora.

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No, to nisu nužno dobre vijesti za Dinamo, u kojem je Bennacer proveo prošlu sezonu na posudbi i u kojem bi ga navijači, Mario Kovačević i Zvonimir Boban rado ponovno vidjeli u svojim redovima.

Naime, Bennacer bi nakon završetka suradnje s Rossonerima trebao potpisati za katarski Shamal Sports Club, koji mu je već pripremio bogat višegodišnji ugovor.

Alžirac je u Milan stigao još 2019. godine iz Empolija, no nakon sedam sezona u crveno-crnom dresu stiglo je vrijeme za odlazak iz talijanske Serie A.