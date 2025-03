Dele Alli se vratio nogometu nakon više od dvije godine i zaradio crveni u 10 minuta, Fabregas je poludio

Podijeli :

Dele Alli prekinuo je šutnju nakon što je dobio izravni crveni karton, samo 10 minuta nakon svog prvog profesionalnog nastupa u 748 dana.

28-godišnji bivši veznjak Tottenhama i Evertona vratio se na natjecateljsku scenu u subotu navečer, kada je Como igrao protiv velikana Serie A, AC Milana, na San Siru.

S 81 odigranom minutom, Alli je debitirao u dresu Coma, zamijenivši Lucasa Da Cunhu, što mu je bio prvi službeni nastup od veljače 2023., kada je igrao za Bešiktaš protiv Antalyaspora.

Međutim, njegov debi brzo se pretvorio u noćnu moru – nakon oštrog starta na bivšeg igrača Chelseaja, Rubena Loftus-Cheeka, sudac Matteo Marchetti mu je prvo pokazao žuti karton. Ipak, nakon pregleda VAR-a, opomena je pretvorena u izravni crveni karton, dok je Kyle Walker u pozadini gestikulirao prema sucu u nadi da će pokazati malo milosti.

Govoreći nakon utakmice, trener Coma, Cesc Fabregas, nije skrivao nezadovoljstvo.

“Bilo je to u trenutku kada je Milan poveo 2-1 i Sergi Roberto je trebao ući, ali ja bih mu radije dao još dva tjedna da trenira kako bi mogao biti spreman za početak protiv Empolija,” rekao je za DAZN.

“Dele Alli je igrač koji može zabijati golove, možda nije zaslužio ovu priliku jer je s nama tek dva tjedna i ima puno toga za poboljšati. To je velika pogreška, koju ne bismo smjeli vidjeti od igrača njegova iskustva.”

Fabregas je dodao:

“Bio je to čisti crveni karton, nema se što reći o tome. Ostavio je momčad na 10 igrača u ključnom trenutku kada smo gurali do 2-2. To je najnegativnija stvar ove večeri, ali nastavljamo dalje.”

U nedjelju ujutro, Alli je na svom Instagram storyju reagirao na isključenje protiv AC Milana.

“Uvijek sam namjeravao na neki način najaviti svoj povratak nakon ove dvije godine, radije bih da je to bilo s golom 😅, ali dobar je osjećaj vratiti se ❤️.”

AC Milan je osigurao sva tri boda pobjedom 2-1 nad Comom, koji se vraća u akciju 29. ožujka, kada će ugostiti Empoli.