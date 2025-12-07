Cvitanović uvjerljivo slavio u velikom derbiju!

Podijeli :

FK Sarajevo

Sarajevo koje vodi hrvatski trener Mario Cvitanović je u velikom sarajevskom derbiju na stadionu “Asim Ferhatović Hase” ostvarilo uvjerljivu pobjedu protiv Željezničara rezultatom 4:0, u jednoj od najdominantnijih predstava bordo tima u posljednjim derbijima.

Momčad s Koševa bila je bolja u svim segmentima igre, predvodio ju je fantastični Adem Ljajić, dok je Mlinarić u završnici utakmice stavio točku na sjajnu predstavu domaćih.

Sarajevo je krenulo ofenzivno od prve minute. Već u 7. i 8. minuti prijetili su preko Guliashvilija i Mujkića nakon dva uzastopna kornera. Pritisak je urodio plodom u 14. minuti, kada je Adem Ljajić kratko odigrao iz kornera, Guliashvili ubacio, a Elezi savršeno skočio i pogodio za 1:0.

Željezničar je pokušavao odgovoriti, ponajbolje preko Jaganjca u 19. minuti, ali njegov udarac brani Banić.

Nakon kratkog razdoblja pritiska Željezničara oko 27. minute, Sarajevo ponovno prijeti – Elezi glavom iz dobre pozicije, ali Muftić sjajno brani.

U 40. minuti kontra Sarajeva završava u mreži. Oliveira preciznim udarcem donosi 2:0, a pogodak je potvrđen i nakon VAR provjere.

Derbi zatim ulazi u kaotičnu fazu – žestoki duel, guranje na terenu i klupama, brojni kartoni. Ipak, ključni trenutak stiže u 45+9. minuti, kada Adem Ljajić majstorski pogađa iz slobodnog udarca s 17 metara za 3:0. Koševo eruptira.

Drugi dio počinje napadom Željezničara, ali pokušaj Seedorfa ubrzo poništava zaleđe. Plavi potom imaju nekoliko uzastopnih kornera preko Alića, ali bez konkretne opasnosti.

Sarajevo mirno drži ritam utakmice, diktira tempo i ne dopušta protivniku da se razmaše. Navijači bordo momčadi uživaju u visokom vodstvu i atmosferi na tribinama.

Guliashvili u 79. minuti radi fantastičan prodor kroz trojicu braniča, ali njegov udarac u posljednji trenutak blokira Karamarko.

U 80. minuti teren uz ovacije napušta Adem Ljajić, najistaknutiji pojedinac susreta.

Plavi dobivaju još jednu šansu preko Cvetanoskog, ali udarac završava u suigraču Lagumdžiji.

Sarajevo u 84. minuti završava utakmicu u velikom stilu. Brza kontra domaćih, lopta dolazi do Mlinarića, koji rutinski i precizno pogađa za 4:0 i potvrđuje potpunu dominaciju bordo momčadi.