Como preokretom do nove pobjede u Serie A i petog mjesta na tablici

Daniele Buffa Image nella via Guliver

Nogometaši Coma opravdali su ulogu favorita i u susretu 27. kola talijanskog prvenstva na svom terenu svladali Lecce sa 3:1.

Svi golovi postignuti su u prvom poluvremenu, Coulibaly (13) je doveo Lecce u vodstvo, ali su Douvikas (18), Rodriguez (36) i Kempf (44) kreirali preokret.