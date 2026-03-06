Celje uoči nastavka Konferencijske lige mijenja trenera? Bišćan prvi kandidat za zamjenu

Podijeli :

xNOUSHADx via Guliver Image

Nogomet je ovih dana još jednom pokazao koliko može biti nepredvidiv. Ono što je donedavno djelovalo kao siguran put NK Celje prema naslovu prvaka i NK Olimpija Ljubljana prema osvajanju kupa sada je postalo potpuno neizvjesno. Borba za oba trofeja ponovno je otvorena, a u Celju se očekuju reakcije – čini se da će Ivan Majevski uskoro napustiti klupu, dok se već razmišlja o njegovom nasljedniku.

Iako Maribor ovog tjedna nije igrao, a u posljednjem susretu remizirao je s Radomljem, u mariborskom taboru vlada dobro raspoloženje. Razlog je loša serija njihovih najvećih rivala. Olimpija je u srijedu senzacionalno ispala iz kupa nakon poraza od niželigaša Brinja iz Grosuplja, dok je Celje dan kasnije u Kidričevu izgubilo od Aluminija, što je bio njihov treći prvenstveni poraz ovog proljeća. Time su samo potvrdili koliko se momčad muči nakon odlaska trenera Alberta Riere.

VIDEO / Slovenski drugoligaš upisao senzaciju protiv Olimpije u Kupu, ali prije toga su morali ‘preživjeti’ prekid zbog prskalica!? Riera odlazi iz Celja, njegovu zadnju utakmicu u Sloveniji pratite na Sport Klubu

Olimpija će priliku za reakciju imati na najvećoj slovenskoj nogometnoj pozornici. Na stadionu Stožicama se uskoro igra prvi vječni derbi 2026. godine između Olimpije i Maribora, a očekuju se pune tribine. Unatoč neugodnom ispadanju iz kupa, u klubu zasad nema naznaka većih potresa, iako bi rezultat derbija mogao puno toga promijeniti.

Istodobno je napeta atmosfera i u Celju. Momčad koja je u prvom dijelu sezone igrala vrlo uvjerljivo danas na terenu izgleda potpuno suprotno – kao da igra bez energije i volje. Usporede li se plaće igrača Aluminija, koji su jedno od najvećih iznenađenja sezone, s primanjima nogometaša Celja, razlika u prikazanoj igri još je upadljivija.

U nogometu odgovornost za loše rezultate najčešće snosi trener. Ako bi Majevski za tjedan dana i dalje vodio Celje u utakmici osmine finala Konferencijske lige protiv AEK-a iz Atene, to bi bilo pravo iznenađenje.

Vodstvo kluba, predvođeno predsjednikom Valerijem Kolotilom i sportskim direktorom Genadijem Golubinom, nalazi se pred važnom odlukom. U posljednjih nekoliko godina povukli su niz dobrih poteza, ali mnoge ključne odluke bile su povezane s Rierom. Bez njega, pokazalo se, neke odluke nisu bile najbolje.

Majevski je, zapravo, bio svojevrsni eksperiment. Iako je momčad doveo do osmine finala Konferencijske lige, u prvenstvu je ostvario tek dvije pobjede, protiv Radomlja i Mure, uz tri poraza od Olimpije, Brava i Aluminija. Podsjetimo, u prvom dijelu sezone Celje je izgubilo samo jednom, na gostovanju kod Mure.

Zbog toga se sve više govori o novom treneru, a kao glavnog kandidata kolega sa slovenskog Sport Kluba ponovno spominju Igora Bišćana, koji je s Olimpijom već osvajao trofeje. Bivši trener Dinama i Rijeke ima bogato iskustvo i reputaciju trenera koji može uvesti red, disciplinu i energiju u momčad.

Ipak, najveći izazov za Celjane bit će uvjeriti ga u projekt kluba, jer su njegovi financijski zahtjevi iznad standarda slovenskog nogometa. No u Celju su posljednjih godina već pokazali da mogu realizirati ambiciozne planove.

Ako do utakmice s AEK-om ne pronađu bolje rješenje od Majevskog, u Celju sigurno ne žele da ih počnu uspoređivati s upravom Olimpije. U suprotnom bi njihove najave o stvaranju snažne slovenske momčadi mogle zazvučati poput praznih obećanja koja se često čuju, ali i brzo zaborave, u Ljubljani.