Standardni prvotimac potpisao novi ugovor s Kovačevom Borussijom

Guliver

Felix Nmecha, 25-godišnji vezni nogometaš dortmundske Borussije, produljio je ugovor do lipnja 2030. godine s klubom gdje prvu momčad vodi hrvatski trener Niko Kovač.

Prijašnji ugovor Nmeche i Borussije (D) trajao je do lipnja 2028. godine, a sada je produljen te se ne zna točno po kakvim uvjetima, navela je njemačka novinska agencija dpa. Dodaje se da bi po novim uvjetima Nmecha trebao biti jedan od najbolje plaćenih igrača kluba koji je trenutačno drugi na ljestvici Bundeslige.

VIDEO / Kovačeva Borussia do slavlja u Kolnu, domaći pola susreta s igračem manje VIDEO / Zvijezda BVB-a frustrirana zbog izmjene ignorirala Kovača

U transferu od 30 milijuna eura Nmecha je 2023. došao u Borussiju (D) iz Wolfsburga.

Na počecima karijere Nmecha je igrao za mlađe reprezentativne uzraste Engleske, ali se potom opredijelio za Njemačku te je za popularni Elf skupio dosad šest nastupa, a pritom je postigao jedan pogodak.

Borussia (D) je druga na ljestvici Bundeslige s 55 bodova, dok vodeći Bayern ima 66 bodova.

