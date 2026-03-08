VIDEO / Zvijezda BVB-a frustrirana zbog izmjene ignorirala Kovača

Podijeli :

Borussia Dortmund je u 25. kolu Bundeslige svladala Köln u gostima s 2:1, no pobjedu je zasjenila napetost između trenera Nike Kovača i napadača Serhoua Guirassyja. Guirassy je doveo Dortmund u vodstvo u 16. minuti, no Kovač ga je u 61. minuti odlučio povući s terena ubacivši Silvu. Gvinejski napadač vidno je bio nezadovoljan tim potezom, suigračima je tek usputno pružio ruku, a prolazeći pokraj Kovača nije ga ni pogledao niti mu pružio ruku.