Josip Brekalo potpisao za njemačkog drugoligaša, pratit ćemo ga na SK

Josip Brekalo karijeru će nastaviti u Njemačkoj, gdje je postao novi igrač berlinske Herthe.
Nekadašnji hrvatski reprezentativac potpisao je ugovor sa sedmoplasiranom momčadi 2. Bundeslige do kraja sezone, uz mogućnost produljenja na još jednu godinu.
Brekalo u Berlin dolazi nakon epizode u španjolskom Oviedu, u koji je stigao prošlog ljeta, ali ondje nije dobio veću minutažu. Upisao je ukupno 15 nastupa i 539 minuta na terenu, a jedini pogodak postigao je u Kupu kralja protiv Ourensea.
Sada ga čeka novi izazov i povratak u Njemačku, zemlju u kojoj je već nosio dres Wolfsburga i Stuttgarta.
Od sada ćemo Brekala gledati i na kanalima Sport Kluba, a prema podacima Transfermarkta njegova tržišna vrijednost iznosi 2,5 milijuna eura.
Za hrvatsku reprezentaciju upisao je 35 nastupa i postigao četiri pogotka.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!