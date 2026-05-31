Wolfsburg smijenio trenera, ali ga je ostavio u klubu

Podijeli :

Tonhäuser via Guliver

Njemački stručnjak Dieter Hecking više nije trener nogometaša Wolfsburga, ali će ostati u klubu kao, priopćili su iz Wolfsburga.

Dieter Hecking vodio je Wolfsburg od 9. ožujka, a u 11 utakmica ostvario je dvije pobjede, četiri remija i pet poraza te nije uspio spasiti klub od ispadanja iz Bundeslige.

„Wolfsburg je imenovao novog sportskog direktora Dietera Heckinga, dosadašnjeg trenera. On će 1. lipnja preuzeti novu dužnost u klubu i imat će ključnu ulogu u restrukturiranju i pripremama za nadolazeću sezonu u 2. Bundesligi“, navodi se na službenoj internetskoj stranici kluba.

Dieter Hecking ist neuer Geschäftsführer Sport des VfL Wolfsburg. Der bisherige Cheftrainer unserer Wölfe tritt seine neue Aufgabe am 1. Juni an und hat einen Vertrag bis 2028 unterzeichnet. Im Bereich Sport verantwortet der 61-Jährige den Männer- und Frauenfußball sowie die… pic.twitter.com/pNb1GBMkNZ — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) May 30, 2026

Wolfsburg je 2009. godine bio prvak Bundeslige, a posljednjih 29 godina nastupao je u najvišem rangu njemačkog nogometnog natjecanja.