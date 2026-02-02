Vušković i Kramarić u idealnih 11 Bundeslige

Podijeli :

Marco Steinbrenner/DeFodi Images via Guliver

Bio je ovo još jedan dobar vikend za naše momke.

Njemački Kicker uvrstio je Luku Vuškovića i Andreja Kramarića u idealnu momčad 20. kola Bundeslige. Hrvatski 18-godišnji stoper to je priznanje zaslužio nakon sjajne igre i gola koji je postigao u remiju HSV-a protiv favoriziranog Bayerna, dok je Kramarić uvršten u idealnih 11 zbog dva gola koje je postigao za Hoffenheim u pobjedi 3:1 protiv Union Berlina.

Vušković je za svoju izvedbu od Kickera dobio ocjenu 2. U njemačkoj se one kreću u rasponu od najgore ocjene 6 do najbolje ocjene 1. Kramarićeva ocjena bila je 1.5. Vuškoviću je ovo drugi put da je u idealnih 11, a Kramariću četvrti.

Nicolas (Borussia Mönchengladbach) – Arthur (Bayer), Vušković (HSV), Chabot (Stuttgart), Grimaldo (Bayer) – Niehues (Heidenheim), Krauß (Köln), Kramarić (Hoffenheim) – Claude-Maurice (Augsburg), Guirassy (Borussia Dortmund), Gregoritsch (Augsburg)

