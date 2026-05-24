Bivši igrač Hajduka obranio naslov prvaka Poljske

Kazimierz Kozuch Arena Akciji

U subotu je odigrano posljednje kolo poljske Ekstraklase gdje se već nekoliko kola prije kraja znao pobjednik.

Najbolja momčad lige drugu uzastopnu godinu bio je Lech iz Poznanja. Za njih igra i nekadašnji hrvatski reprezentativac Antonio Milić koji je posljednji nastup za Vatrene imao u Ligi nacija u sezoni 2018./2019.

Milić je inače bio i član splitskog Hajduka do 2015. godine kada je prešao u belgijski Oostende. Iz tog kluba prešao je u belgijskog velikana Anderlechta, zatim je bio na posudbi u španjolskom Rayo Vallecanu da bi 2021. godine Belgiju zamijenio Poljskom.

Tada je prešao u Lech s kojim je osvojio tri naslova poljske Ekstraklase. Njegov ugovor vrijedi do kraja lipnja ove godine, no ima i opciju produženja od jedne godine pa još treba vidjeti hoće li mu poljski velikan produžiti ugovor.

U posljednjem kolu poljske lige treba spomenuti i bivše igrače SHNL-a. Za Rakow je u pobjedi od 3:0 veliku ulogu odigrao bivši igrač Dinama Marko Bulat koji je zabio svoj četvrti gol sezone te je upisao i treću asistenciju. Dobru formu nastavio je i Filip Čuić, bivši igrač Hajduka i Gorice koji je u remiju s Katowicama zabio svoj četvrti gol sezone u tek 10 odigranih utakmica za Pogon Szczecin.

Treba reći kako je Bulatov Rakow za bod ostao bez Lige prvaka, ali i Europske lige te će sljedeću sezonu igrati u pretkolu Konferencijske lige. Europsku ligu izborila je Jagiellonia dok je drugo mjesto pripalo Gorniku iz Zabrzea koji će prvi put nakon 37 godina igrati u Ligi prvaka.