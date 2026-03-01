Aubameyang u nadoknadi donio pobjedu Marseilleu protiv Lyona

Podijeli :

x2026xEurasiaxSportxImagesx jp-en-EuSpIm-AB6_Paris_Marseille_31Jan2026_FR529 via Guliver Image

U derbiju 24. kola francuskog nogometnog prvenstva Marseille je pobijedio Lyon s 3:2, premda su gosti vodili sa 1:0 i 2:1.

Lyon je poveo već nakon 120 sekundi susreta golom Corentina Tolissoa. OM je u prvom poluvremenu nekoliko puta opasno zaprijetio, posebno Mason Greenwood, no Dominik Greif je bio siguran.

Tolisso je zabio i u ranoj fazi drugog dijela, no pogodak je poništen zbog minimalnog zaleđa. Samo minutu kasnije fantastičnim udarcem s ruba kaznenog prostota je izjednačio Igor Paixao.

“Lavovi” su u 63. minuti mogli do nove prednosti, no RemiHimbertje promašio veliku priliku. Deset minuta kasnije gosti su imali još jednu veliku priliku, Endrick je izašao sam ispred Rullija i pokušao ga je lobati, ali neuspješno.

U 76. minuti bila je “treća sreća” za goste. Nova prilika, ovoga puta 18-godišnji Himbert je pogodio za vodstvo. Asistent je, kao i kod prvog gola, bio Endrick.

Domaćin se nije predavao, Marseille je trebao bodove kako bi se uključio u borbu za Ligu prvaka. U 81. minuti je izjednačio Pierre-Emerick Aubameyang nakon lijepog dodavanja Paixaoa. Isti je igrač u prvoj minuti nadoknade pogodio za 3:2 izazvavši erupciju oduševljenja na Velodromeu.

OM je ovom pobjedom zadržao četvrto mjesto, no približio se trećeplasiranom Lyonu na dva boda zaostatka.