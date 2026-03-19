Ancelotti, gledaš li? Neymar ponovno zabio gol za Santos

xMarcoxBuenavista/SportsxPressxPhotox Sportspressphoto_SPR113883 via Guliver Image

Carlo Ancelotti je prije nekoliko dana objavio popis brazilske reprezentacije za prijateljske utakmice s Hrvatskom i Francuskom. Na njemu nije bilo Neymara, jednog od najboljih igrača Brazila svih vremena.

Neymar je u posljednjih nekoliko godina često van terena zbog ozljeda, ali sada se u Santosu vratio u dobru formu te često sudjeluje u golovima. Krajem prošle sezone je praktički sam zadržao svoj klub u elitnom rangu brazilskog nogometa, a s tom formom nastavio je i u novoj sezoni.

U prvoj utakmici nakon operacije koljena asistirao je protiv Velo Clubea u sklopu osmog kola federacijske lige Paulista, zatim je u četvrtom kolu Serie A zabio dva gola u pobjedi protiv Vasco da Game, a dobru formu nastavio je i u šestom i sedmom kolu.

U remiju s Corinthiansom od 1:1 upisao je asistenciju da bi u noći sa srijede na četvrtak zabio svoj treći gol sezone za Santos. Učinio je to realiziranim kaznenim udarcem protiv Internacionala. Neymar je zabio gol za 1:1 te je iz igre izašao u 89. minuti.

Nažalost po njega, Santos je do kraja utakmice primio gol u 95. minuti te su s 2:1 upisali poraz koji ih je bacio na 16. mjesto brazilske Serie A.

Carlo Ancelotti ga u ovom ciklusu nije zvao, ali i dalje postoji opcija da Neymar zaigra na Svjetskom prvenstvu. Do turnira u Sjevernoj Americi ostalo je nešto manje od tri mjeseca što bi moglo biti dovoljno Neymaru da pokaže talijanskom treneru kako može računati na njega.